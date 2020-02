MEGA Bildungsstiftung: 251 Projekte rittern um 1,4 Millionen Euro Fördergeld

Es gibt in Österreich zwar viele innovative Bildungsprojekte – diese sind jedoch oftmals kleine Inseln und nur lokal wirksam. Mit unserer ersten Projektförderung unterstützen wir diese Initiativen beim Wachsen und setzen darüber hinaus bei der Talenteförderung ein starkes Zeichen. Andreas Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung

Wien (OTS) - 251 Bildungsinitiativen aus allen Bundesländern haben sich bei der ersten Ausschreibung der MEGA Bildungsstiftung um eine Projektförderung beworben. Möglichst viele Talente – ungeachtet ihrer Herkunft oder des familiären Hintergrunds – sollen damit in Österreich unterstützt werden. Aus dieser überwältigenden Anzahl an Einreichungen kürt die MEGA Jury nun die 20 besten förderungswürdigen Projekte. 1,4 Million Euro stellt die MEGA Bildungsstiftung insgesamt zur Verfügung, um bestehende schulische und außerschulische Projektvorhaben beim Wachsen zu fördern. Die Finalisten haben die Chance je bis zu 230.000 Euro zu erhalten.



Die zahlreichen Einreichungen sowie das große Interesse an den Förderaktivitäten der MEGA Bildungsstiftung bestätigen den verstärkten Bedarf an zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Förderungen im Bildungsbereich. Dazu Andreas Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung: „Es gibt in Österreich zwar viele innovative Bildungsprojekte – diese sind jedoch oftmals kleine Inseln und nur lokal wirksam. Mit unserer ersten Projektförderung unterstützen wir diese Initiativen beim Wachsen und setzen darüber hinaus bei der Talenteförderung ein starkes Zeichen.“



In Österreich hängen Bildungschancen nach wie vor stark vom Elternhaus ab und sind demnach ungleich verteilt – das geht auch aus der aktuellen PISA-Studie hervor. Die MEGA Bildungsstiftung, die im Sommer 2019 von der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung gegründet worden ist, setzt sich daher für Bildungsinnovation in diesem Bereich ein. „Kindern und Jugendlichen die besten 20 Projekte in diesem Bereich zugänglich zu machen und diese österreichweit auszurollen, das verstehen wir unter Chancen-Fairness. Talente, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, zu fördern, ist angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen wichtiger denn je“, so Lechner.



MEGA Jury kürt 20 Bildungsprojekte

Im Rahmen der Ausschreibung vergibt die MEGA Bildungsstiftung Förderungen an insgesamt 20 heimische Bildungsinitiativen, die durch Experten aus den mehr als 250 Einreichungen ausgewählt werden. Die erstgereihten Projekte bekommen die Chance sich in der „MEGA Bildungsshow – 1 Million für Österreichs Talente“– gemeinsam mit dem Fernsehsender PULS4 entwickelt – am 30. März 2020 zu präsentieren. Die besten drei Einreichungen werden schließlich in der Sendung über eine österreichweite TV-Publikumswahl gemeinsam mit der MEGA Jury gekürt. Für diese liegen je 230.000 Euro im Fördertopf. Die Projekte auf den Plätzen vier bis zehn erhalten je 30.000 Euro. Initiativen, die mit den Plätzen 20 bis 11 ausgezeichnet werden, bekommen je 10.000 Euro, um mit ihrem Vorhaben Chancen-Fairness in Österreich zu ermöglichen. Alle Beträge sind netto angeführt, denn nach derzeitiger Gesetzeslage müssen Zuwendungen an Schulen und nicht spendenbegünstigten Bildungs-NGOs 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer (KESt) abgeführt werden. Daher ist die Ausschreibung mit 1,4 Millionen Euro dotiert, damit eine Fördersumme von insgesamt einer Million Euro bei den ausgewählten Projekten ankommt.



Die ​MEGA Jury ​besteht aus einem anerkannten Team aus Bildungsexperten und MEGA Vorstands- bzw. Beiratsmitgliedern: Christian Friesl (Bereichsleiter Bildung & Gesellschaft – IV), Ali Mahlodji (EU-Jugendbotschafter und Mitgründer – whatchado), Erna Nairz-Wirth (Leiterin der Abteilung für Bildungswissenschaft – WU Wien), Klemens Riegler-Picker (Sektionschef – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung), Marie Ringler (Europachefin – Ashoka), Gabriele Schmid (Abteilungsleiterin Bildungspolitik – AK), Melina Schneider (Abteilungsleiterin Bildungspolitik – WKO), Mariella Schurz (Beirat – MEGA Bildungsstiftung), Matthias Strolz (Beirat – MEGA Bildungsstiftung) sowie Sonja Zimmermann (Vorstand – MEGA Bildungsstiftung).



Weitere Details zur Projektausschreibung finden Sie hier. Kostenlose Tickets zur TV-Show gibt es hier.



Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende, innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Die MEGA Bildungsstiftung hat im September 2019 ihre operative Tätigkeit mit einem eigenen Büro in Wien aufgenommen. Als Mitglied des Expertenbeirats wirkt unter anderem Matthias Strolz mit, der sich schon in der Gründungsphase als Ideengeber eingebracht hat.



