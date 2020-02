Ausgezeichneter Arbeitgeber: Novartis ist “Top Employer 2020”

Wien (OTS) - „ Wir sind stolz, auch in 2020 wieder ein ‚Top Employer‘ in Österreich zu sein “ kommentieren Chinmay Bhatt, General Manager Novartis Pharma, und Tuba Albayrak, General Manager Novartis Oncology, die erneute Auszeichnung. „ Ganz besonders erfreulich ist, dass das Top Employer Institute heuer speziell unsere Fortschritte in der Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur anerkannt hat. Dies unterstreicht, dass wir bei unserem Kulturwandel hin zu einem noch inspirierenderen Arbeitsumfeld mit viel Freiraum für die Mitarbeitenden auf einem erfolgreichen Weg sind “, so Chinmay Bhatt weiter.

Vom Novartis-Standort Wien aus operieren die unterschiedlichsten Bereiche von Marketing und Vertrieb über Pharmakovigilanz, Klinische Forschung, Market Access, Supply Chain, Finance sowie die Zulassung. „ All diese Tätigkeitsfelder haben gemeinsam, dass sie Spezialistinnen und Experten ihres jeweiligen Feldes beschäftigen. Als hochinnovatives Unternehmen ist es besonders wichtig für uns, die besten Talente ihres Bereichs anzuziehen. Hierbei kann uns die Auszeichnung als Top Employer wesentlich unterstützen “, erklärt Tuba Albayrak, General Manager Novartis Oncology in Wien.

Die jährliche internationale Untersuchung, die vom Top Employers Institute durchgeführt wird, identifiziert führende Arbeitgeber rund um die Welt: Unternehmen, die exzellente Mitarbeiterbedingungen bieten, Talente auf allen Ebenen des Unternehmens fördern und entwickeln und die ständig daran arbeiten, den Umgang mit ihren Mitarbeitern weiter zu verbessern. Das Top Employers Institute evaluiert dazu in seiner unabhängigen Recherche folgende Kriterien: Talent-Strategie, Planung des Personaleinsatzes, Eingliederung und On-Boarding, Lernen & Entwicklung, Performance-Management, Entwicklung von Führungskräften sowie Karriere- und Aufstiegsmanagement.

Novartis ist auch „Top Employer Europe 2020“

Die „Top Employer“-Auszeichnung für Österreich trägt zudem zur europaweiten Auszeichnung von Novartis als “Top Employer Europe 2020” bei. Dafür ist es erforderlich, dass lokale Organisationen in mindestens 5 Länder innerhalb eines Firmennetzwerks ausgezeichnet werden. Novartis erhält dieses Siegel 2020 sogar in 12 europäischen Ländern.





Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 109 000 Menschen aus über 145 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.novartis.com.

Über Novartis Österreich

Wir denken Medizin neu – am Puls der Gesellschaft, im Herzen Österreichs. Die österreichische Novartis Gruppe ist eines der führenden Pharmaunternehmen des Landes und gliedert sich in die Geschäftsbereiche innovative Medikamente (Pharmaceuticals, Oncology) und Generika (Sandoz). Mehr als 5.100 Mitarbeitende leben täglich unsere Mission: Das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Mit unseren Arzneimitteln erreichen wir 5 Millionen heimische Patientinnen und Patienten. Die Tiroler Novartis-Standorte Kundl/Schaftenau, sowie das in Oberösterreich gelegene Werk in Unterach am Attersee gehören außerdem zum globalen Netzwerk der Forschungs- und Entwicklungszentren des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.novartis.at.

Über Top Employer

Mehr über das Top Employers Institute und die Top Employers Zertifizierung finden Sie unter: www.top-employers.com.

