MediaPrint erweitert ihr digitales Portfolio

JIM Marketing GmbH wird von Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG übernommen

Wien (OTS) - Die vom KURIER Medienhaus im Jahr 2019 gegründete Job Immobilien Motor Marketing (JIM) GmbH wechselt ihren Eigentümer und wird von der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG übernommen. Zur JIM Marketing GmbH gehören die Marken Bazar (bazar.at, Bazar Print und Immo Bazar), sowie die führende Immobiliensuchmaschine immmo.at. Beide waren vormals Teil der Bauer Media Austria. „Wir möchten uns auch am Onlinemarkt zukunftsorientiert positionieren und haben deshalb die JIM Marketing GmbH übernommen. Unser Ziel ist es der führende Anbieter von Kleinanzeigen zu werden und eine weitere Erlössäule zu etablieren“, ist Monika Fuhrheer, Geschäftsführerin der MediaPrint, überzeugt.

Gemeinsam stärker

Mit diesem Schritt werden gemeinsame Synergien der Medienhäuser Kronen Zeitung und KURIER genützt und damit die Schlagkraft am Markt gebündelt. „Als KURIER Medienhaus sehen wir einen langfristigen Mehrwert darin, die JIM Marketing GmbH an die MediaPrint, die Verlagsgesellschaft von KURIER und Kronen Zeitung, zu veräußern. Mit den starken hauseigenen Marken und dem breiten Portfolio der Mediaprint kann man somit in Zukunft mit vereinten Kräften am Rubriken- und Anzeigenmarkt auftreten. Mit diesem Schritt erwarten wir uns einen weiteren Ausbau unserer Digitalprodukte und weitere erfolgsversprechende Dynamiken am Markt“, zeigt sich Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhauses und der MediaPrint, zuversichtlich. Die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in Zukunft unter einem Dach vereint und noch dieses Jahr weiter gestärkt werden.

Mit viel Know-how in neue Geschäftszweige

Weiterhin mit viel Tatkraft und Expertise dabei ist Markus Binderbauer. Der Gründungsgeschäftsführer der erfolgreichen Plattform willhaben.at hat nicht nur außerordentliche Aufbauarbeiten des Geschäfts und des Teams geleistet, sondern war auch geraume Zeit als COO tätig. Außerdem war Binderbauer auch langjähriger Geschäftsführer der Bauer Media Austria. „Mein persönlicher Anspruch ist es, für einen dynamischen und kontinuierlichen Entwicklungsprozess in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu sorgen und unsere Leistungsfähigkeiten ständig voranzutreiben“, blickt Binderbauer selbstbewusst in die Zukunft.

Rückfragen & Kontakt:

Schütze Positionierung GmbH

Michael Jayasekara

Senior Consultant

+43 676 / 74 600 88

mj @ schuetze.at