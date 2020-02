AVISO: PK mit BM Schramböck: Sicher durch die digitale Welt - geänderte Beginnzeit

Wien (OTS/BMDW) - Bitte beachten Sie die geänderte Beginnzeit (Dienstag, 11. Februar 2020 - 10:00 Uhr)!

Zwischen Mai und Dezember 2019 haben bereits mehr als 10.000 Personen den digitalen Kompetenzcheck des Vereins „fit4internet“ absolviert (www.fit4internet.at). Die Ergebnisse zeigen, dass es vor allem im Kompetenzbereich „Sicherheit" Nachholbedarf in der österreichischen Bevölkerung gibt. Anlässlich des „Safer Internet Day" am 11. Februar 2020 präsentiert Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck mit dem Verein „fit4internet“ einen Ausblick sowie Maßnahmen, um diesen Defiziten entgegen zu wirken. Dazu zählen unter anderem Kooperationen mit dem Bundeskriminalamt sowie dem Technologie-Anbieter Cisco und die Entwicklung eines Selbsteinschätzungs-CHECK zum Thema „Sicherheit in der digitalen Welt".

Bitte merken Sie sich vor:

Pressekonferenz „Sicher durch die digitale Welt“

Ihre Gesprächspartner:

* Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

* Michael Fischer, Stv. Leiter des Bundeskriminalamts

* Peter J. Oswald, Präsident fit4internet

* Hans Greiner, General Manager Cisco Österreich

* Ulrike Domany-Funtan, Generalsekretärin fit4internet

Datum: Dienstag, 11. Februar 2020

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), 5. Stock, Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

