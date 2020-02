Lotto: Neuerlich kein Sechser – Doppeljackpot mit 2,4 Mio. Euro wartet

Zwei Joker zu je 126.500 Euro

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge hat es am Sonntag keinen Sechser gegeben, und damit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot. Dabei wird es um rund 2,4 Millionen gehen. Es ist übrigens der dritte Doppeljackpot im heurigen Jahr, wobei sich die beiden ersten jeweils zum Dreifachjackpot weiterentwickelt haben.

Vier Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils exakt 31.000 Euro. Zwei Niederösterreicher und ein Kärntner waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme kommt den 39 Gewinnern eines Fünfers zugute, die jeweils rund 8.400 Euro gewannen. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Beide Gewinner kommen aus er Steiermark, und beide gewinnen jeweils mehr als 126.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Februar 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.526.804,65 – 2,4 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.000,00 81 Fünfer zu je EUR 1.670,00 210 Vierer+ZZ zu je EUR 193,20 4.836 Vierer zu je EUR 46,60 6.136 Dreier+ZZ zu je EUR 16,50 79.353 Dreier zu je EUR 5,10 221.959 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 05 22 23 27 37 45 Zusatzzahl: 25

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Februar 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 39 Fünfer zu je EUR 8.354,40 2.071 Vierer zu je EUR 26,60 37.541 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 16 18 34 37 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Februar 2020

2 Joker EUR 126.537,80 13 mal EUR 8.800,00 126 mal EUR 880,00 1.261 mal EUR 88,00 12.703 mal EUR 8,00 125.908 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 0 1 4 5

