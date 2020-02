„Report“ über Justiz im Fokus, Mammutaufgabe Pflege, schlechte Versorgung kranker Kinder und Kampf gegen das Coronavirus

Justiz im Fokus

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mit seiner Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die aus einem Hintergrundgespräch an die Öffentlichkeit gedrungen sind, eine heftige Diskussion ausgelöst. Geht es um das berechtigte Aufzeigen von Missständen oder um einen Einschüchterungsversuch und Revancheakt wegen Ermittlungen im VP-Umfeld, etwa gegen Ex-Finanzminister Löger? Und ist das Öffentlichmachen von vertraulichen Hintergrundinformationen ein Bruch journalistischer Grundregeln? Stefan Daubrawa geht den Fragen nach.

Pflegefall

Bundesminister Rudolf Anschober hat mit den Pflegeagenden eine Mammutaufgabe übernommen. Die demografische Entwicklung zeigt: Es gibt immer mehr Ältere in Österreich, immer mehr Menschen, die Pflege benötigen. Welche praxistauglichen Modelle braucht es in Zukunft gegen Personalmangel, für bessere Finanzierung und um überstrapazierten Familiennetzwerken zu helfen? Helga Lazar und Martina Schmidt über die herausfordernden Bedingungen im Pflegebereich.

Kranke Kinder – schlechte Versorgung

Immer mehr Kinder haben Entwicklungsstörungen und chronische Krankheiten. Sie bräuchten Therapieplätze und regelmäßige medizinische Versorgung. Die Wartezeit beträgt sowohl bei Psycho- als auch Physiotherapie viele Monate und viele Eltern haben kein Geld, um diese Therapien privat zu bezahlen. Kindermediziner/innen kritisieren diese mangelnden Ressourcen und sehen dadurch Tausende Kinder unbehandelt. Derzeit muss ein Kinderarzt bzw. eine Kinderärztin in Wien mit Kassenvertrag zwischen 4.000 und 10.000 Kinder versorgen, nur 40 Prozent aller Kindermediziner/innen haben einen Kassenvertrag. Damit Kinder nicht auf der Strecke bleiben, fordern Mediziner/innen sowie Therapeutinnen und Therapeuten einen schnellen Ausbau der Versorgung. Helga Lazar und Elke Ziegler haben mit Eltern betroffener Kinder und Fachleuten gesprochen.

Coronavirus: Auf Nummer sicher

Österreich verstärkt seine Vorkehrungen im Kampf gegen das Coronavirus. So werden mittlerweile alle Personen, die aus China am Flughafen Schwechat landen, gesundheitlich untersucht. Einen bestätigten Corona-Fall gibt es in Österreich nicht, trotzdem sind viele Menschen in Sorge und Atemschutzmasken immer wieder ausverkauft. Grund für diese Verunsicherung sind auch zahllose beunruhigende Nachrichten und Videos, die über soziale Netzwerke verbreitet werden. Deren Wahrheitsgehalt ist kaum zu überprüfen. Die großen Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram gehen jetzt aber verstärkt gegen Fake-Videos vor. Ein Bericht von Martin Pusch.

Zu den Gesundheitsthemen ist der zuständige Minister Rudolf Anschober (Die Grünen) live zu Gast bei Susanne Schnabl.

