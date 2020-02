Korosec ad Kinder-Intensivmedizin: Ausbau der Kapazitäten in Wien sicherstellen

Aufklärung über frühzeitige Entlassung von Intensivstation gefordert

Wien (OTS) - Die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec, fordert Aufklärung über die medial berichteten Vorkommnisse in einer Wiener Kinder-Intensivstation. Demnach musste aufgrund von Kapazitätsproblemen ein Kind frühzeitig die Intensivstation verlassen. „Seit langer Zeit machen wir bereits auf Kapazitätsprobleme in der Kinder-Intensivmedizin aufmerksam. Die Stadtregierung scheitert daran, die Zustände im Sinne der Kleinsten unserer Gesellschaft zu verbessern.“

Laut Korosec braucht es in diesem Zusammenhang jedenfalls eine Aufstockung der Kapazitäten. „Es darf nicht passieren, dass Kinder frühzeitig die Intensivstation verlassen müssen. Solche Fälle müssen detailliert aufgeklärt werden. Klar ist, dass nicht die Kinder die rot-grünen System- und Managementfehler ausbaden müssen. SPÖ-Stadtrat Hacker ist aufgefordert, das Problem nicht schönzureden, sondern rasch für Verbesserungen zu sorgen.“

Weiters kritisiert Korosec generell die vorherrschende Versorgungssituation für Kinder in der Stadt: „Auch die verheerenden Zustände in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind seit langer Zeit bekannt, aber Verbesserungen finden nur sehr langsam statt. Die Schließung der Kinderstation im KH Nord hat ebenfalls die Zustände der Versorgung in der Kindermedizin in Wien einmal mehr zum Vorschein gebracht“, so Korosec abschließend.

