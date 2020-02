ORF SPORT + mit den Highlights vom Herren-Parallel-Riesenslalom in Chamonix

Am 11. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 11. Februar 2020, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, Formula E Street Racers um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Herren-Parallel-Riesenslalom in Chamonix um 20.15 Uhr und vom Skisprung-Weltcup in Willingen um 22.00 Uhr.

Beim Parallel-Riesenslalom in Chamonix in Frankreich feierte die Schweiz mit Loic Meillard und Thomas Tumler einen Doppelsieg. Dritter wurde Alexander Schmid aus Deutschland.

