„DIE.NACHT“: Lou Lorenz-Dittlbacher und Christian Schiester bei „Willkommen Österreich“ am 11. Februar

Außerdem: Staffelfinale für die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller in ORF 1

Wien (OTS) - Die Arbeitstage von Lou Lorenz-Dittlbacher sind streng getaktet – um 22.00 Uhr muss die Journalistin top vorbereitet im „ZIB 2“-Studio sitzen und rund 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern über das aktuelle Weltgeschehen berichten. Ganz anders geht es im Leben von Extremläufer Christian Schiester zu. Er befindet sich auf einem siebenjährigen Segeltörn um die Welt und weiß nie, was der nächste Tag für ihn bereithält. In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 11. Februar 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 legt der Steirer vor dem „Willkommen Österreich“-Studio an und trifft dort gemeinsam mit der „ZIB 2“-Anchorwoman auf Stermann und Grissemann. Gleich danach um 23.10 Uhr funkeln die „Pratersterne“ vorläufig zum letzten Mal am „DIE.NACHT“-Himmel, wenn Hosea Ratschiller in der neuen Folge Kleinkunst-Stars und -Newcomer auf der Bühne im Wiener Szenelokal Fluc begrüßt. Diesmal sind Andreas Rebers, Vera Deckers, Homajon Sefat und Rudi Schöller mit dabei.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Vor 45 Jahren, als die ZIB 2 das erste Mal auf Sendung ging, war es ein Novum, dass Journalistinnen und Journalisten selbst das Weltgeschehen erklären. Heute wissen die meisten, dass Lou Lorenz-Dittlbacher und ihre Kollegen mehr drauf haben, als nur Nachrichten zu verlesen. Die Interviews mit den Studiogästen sind das Herzstück der ZIB 2, über die am nächsten Tag oft das ganze Land spricht. Gibt es Politiker/innen, die Lou Lorenz-Dittlbacher in ihrer zehnjährigen Karriere als ZIB-Anchorwoman besonders grantig gemacht haben? Das und mehr wollen Stermann und Grissemann von ihr wissen.

Manche Menschen trinken gern, rauchen viel und essen ungesund. Andere machen Sport, achten auf ihre Fitness und erbringen wahre Wunder allein durch Willenskraft. Christian Schiester war in beiden Welten zu Hause. Der Steirer krempelte mit 20 sein Leben komplett um. Eineinhalb Jahre nach dem Satz seines Hausarztes „Wenn Sie so weitermachen, werden Sie keine 30.“ lief er den New-York-City-Marathon. Von da an suchte der Steirer die Extreme. Rund 160.000 Kilometer durch die atemberaubendsten Gegenden der Welt ist Christian Schiester gelaufen. Heute mit 52 geht er es ruhiger, aber nicht weniger extrem an. Er umsegelt gemeinsam mit seiner Partnerin Daniela Bärnthaler die Welt. In „Willkommen Österreich“ erzählt Christian Schiester von seinen Abenteuern auf hoher See.

„Pratersterne“ mit Rebers, Deckers, Sefat und Schöller m 23.10 Uhr

Zu Gast bei Hosea Ratschiller sind diesmal Andreas Rebers, der sich mit seiner militant veganen Nachbarin herumschlagen muss. Die ausgebildete Psychologin Vera Deckers beklagt die ausufernden Modeerscheinungen wie Selfie-Sticks, Hipster-Bärte und Smoothies. Homajon Sefat beeindruckt die Damenwelt mit Leopardenmantel und Pointen und Rudi Schöller zeigt, wie deutsche Musiker wie Lindenberg oder Grönemeyer Lieder für Angela Merkel gestalten.

