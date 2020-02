AVISO PK Donnerstag, 13. Februar 2020, 20:30 Uhr: MAK zeigt „SHOW OFF. Austrian Fashion Design“

Wien (OTS) - Mit der Ausstellung „SHOW OFF. Austrian Fashion Design“ wird das MAK ab 14. Februar 2020 zur Bühne für die herausragendsten Modepositionen designed/made in Austria von den 1980er Jahren bis heute. Raumgreifende Installationen bilden den Rahmen für eine inspirierende Auseinandersetzung mit österreichischer Mode im internationalen Kontext.



TERMIN:

Donnerstag, 13. Februar 2020, 20:30 Uhr



ORT:

MAK-Direktion

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



ZUR AUSSTELLUNG:

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK

Ulrike Tschabitzer-Handler, Gastkuratorin

Andreas Bergbaur, Gast-Co-Kurator



In Anwesenheit des Ausstellungsarchitekten Gregor Eichinger sowie zahlreicher DesignerInnen und FotografInnen.



T +43 1 711 36-233, -212, -229

presse @ MAK.at



ERÖFFNUNG

Donnerstag, 13. Februar 2020, 21:00 Uhr



AUSSTELLUNGSDAUER

14. Februar – 12. Juli 2020



Kooperationspartner:

Universität für angewandte Kunst Wien





MAK-Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Cäcilia Barani, Sandra Hell-Ghignone, Veronika Träger

MAK.at