MORGEN Informationsmesse: Ausbildung bis 18 – Beratung für Eltern und Jugendliche

Für alle, die einen Schul- oder Lehrplatz brauchen – plus Rundgang AK Aschauer, Bildungsdirektor Himmer, ÖGB Prischl, SMS Schmon

Wien (OTS) - In Österreich gilt Ausbildungspflicht für alle Jugendlichen, die 2017 oder danach die neunjährige Schulpflicht erfüllt haben. Was tun, wenn Jugendliche keinen Lehr- oder Schulplatz finden? Um das zu beantworten, haben die Arbeiterkammer Wien, der ÖGB, das Sozialministeriumservice und die Bildungsdirektion Wien die Informationsmesse „Ausbildung bis 18“ organisiert. Am 11. Februar beraten ab 14:00 Uhr im AK Wien Bildungszentrum das Jugendcoaching, Produktionsschulen, Träger der überbetrieblichen Lehrausbildung, das Arbeitsmarktservice Jugendliche, die Schulinfo der Wiener Bildungsdirektion und andere Institutionen Eltern, Jugendliche und LehrerInnen. Um 14:00 Uhr besuchen auch Melitta Aschauer, AK Wien Bereichsleiterin Bildung, Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Alexander Prischl, ÖGB-Referatsleiter für Arbeitsmarkt und Bildungspolitik, und Landesstellenleiterin Andrea Schmon vom Sozialministeriumservice Wien die Informationsmesse. Eintritt frei!

Informationsmesse Ausbildung bis 18

Dienstag, 11. Februar 2020, 14:00 bis 19:00 Uhr

Rundgang AK Bereichsleiterin Melitta Aschauer, Bildungsdirektor Heinrich Himmer, ÖGB-Referatsleiter Alexander Prischl und Sozialministeriumservice-Landesstellenleiterin Andrea Schmon Dienstag, 11. Februar 2020, 14:00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

1040 Wien, Theresianumgasse 16-18

