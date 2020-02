Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im März 2020

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

06.03. - 27.03. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche statt (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

Termine im März:

06.03.2020

13.03.2020

20.03.2020

27.03.2020

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

05.03. - 26.03. Wochenmarkt am Servitenplatz

Seit Mai 2019 findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Schlendert über den hübschen Platz, nutzt die langen Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr und das breit gefächerte Angebot. Die Termine im März sind:

05.03.2020



12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

04.03. - 25.03. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

Termine im März:

04.03.2020

11.03.2020

18.03.2020

25.03.2020

Nussdorf hat mehr

08.03. Flohmarkt & Spielzeugbörse

Sonntag ist Flohmarkt- und Spielzeugbörse-Tag! Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt - in einem beheizten Zelt!

Wann: 08.03.2020, 9-15 Uhr

Wo: Heiligenstädter Straße 172, 1190 Wien – Freifläche neben dem Nussdorfer Bahnhof

Informationen für Aussteller:

Aussteller können in der Zeit von 7:30 bis 9 Uhr ihre Stände aufbauen. Tische und Hilfsmittel sowie Sonnen- oder Regenschutz sind vom Aussteller selber zu organisieren. Die Standfläche ist bis spätestens um 16 Uhr wieder zu räumen. Private Aussteller zahlen für den Standplatz (4m x 2,50m) einen Spendenbeitrag von € 25,- und gewerbliche Aussteller €15,-/m² zzgl. USt.

Nussdorf hat mehr

08.03. swing@five: Erik Trauner Blues Trio

1977 begann im legendären Jazzland eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, gespickt mit Integrität und Authentizität aber auch mit genreübergreifenden Hits. Erik Trauner ist seinen Weg über die Jahrzehnte unbeirrt, zielstrebig und konsequent gegangen, Chicago Blues, R&B und Country-Blues zu vermengen und seine Mitstreiter so auszuwählen, dass die jeweils aktuelle Besetzung der Mojo Blues Band auch die jeweils beste ihrer Zeit ist.

Erik Trauner: Guitar, hoc, hm / Gerhard Stächelin: Piano, voc / Didi Mattersberger: Drums

Wann: 08.03.2020, 17 Uhr

Ort: Marina im Yachthafen Kuchelau, Kuchelauer Hafenstraße 2 1190 Wien

Eintritt: € 15,- / mit NUSScard € 12,-) VIP (inkl. Buffet): € 26,- / mit NUSScard € 23,-

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.03. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kundinnen und Kunden:

AB 20. IM 20. bekommt ihr in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu eurem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

06.03. - 27.03. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

06.03. und 20.03.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

13.03. und 27.03.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

