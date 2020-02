Bilanz AK-Insolvenz-Rechtsschutz 2019: 30,4 Millionen Euro für Betroffene gesichert

Linz (OTS) - 316 Betriebe mit insgesamt fast 2.200 Beschäftigten schlitterten im Vorjahr in Oberösterreich in die Insolvenz. Die Arbeiterkammer stand ihnen vom ersten Tag an zur Seite und sorgte dafür, dass sie so rasch wie möglich zu ihren offenen Löhnen und Gehältern kamen.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag, 14. Februar 2020, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , mit dem Titel Bilanz AK-Insolvenz-Rechtsschutz 2019: 30,4 Millionen Euro für Betroffene gesichert informieren wir Sie über die Leistungen des AK-Insolvenz-Rechtsschutzes und über Daten und Fakten zu den größten Insolvenzen in Oberösterreich.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin des AK-Insolvenz-Rechtsschutzes, Mag.a Andrea Hilber , zur Verfügung.

Datum: 14.02.2020, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

