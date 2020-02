Radio Burgenland: Neue Programmaktion "May macht Matura"

Eisenstadt (OTS) - Für ORF-Burgenland-Moderator Thomas May wird es in diesem Jahr sehr spannend. Nach mehr als 13 Jahren im Burgenland stellt er sich im ersten Halbjahr 2020 einer besonderen Reifeprüfung. Im Juni wird er im Hauptfach "Burgenland" maturieren.

Bis dahin bekommt er täglich in "Guten Morgen Burgenland" praxisnahen Unterricht in Geografie, Geschichte, Hauswirtschaftskunde, Biologie, Musik, Sport und burgenländischen Sprachen. Um die Matura zu bestehen, braucht er in jedem Fach eine positive Beurteilung.

Die Burgenländerinnen und Burgenländer sollen mithelfen und mit dem Team von Radio Burgenland den Prüfungsstoff zusammenstellen. Von Grammelpogatscherl backen über Tamburizza spielen, Csardas tanzen, Weintrauben ernten bis hin zum Gras-Skifahren - das alles und noch viel mehr muss Thomas May unbedingt über das Burgenland lernen, um die Burgenland-Matura zu bestehen.

Fragen können Radio Burgenland-Hörerinnen und -Hörer per Telefon unter 02682/64603 oder per Mail unter radio.burgenland @ orf.at stellen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

02682/700/27445

http://burgenland.ORF.at