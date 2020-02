ORF SPORT + mit den Highlights vom Herren-Slalom in Chamonix

Am 10. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 10. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Herren-Slalom in Chamonix um 19.00 Uhr, vom Gugl-Meeting Indoor 2020 um 20.15 Uhr und vom Damen-Super-G in Garmisch-Partenkirchen um 22.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Chamonix in Frankreich ist bei den alpinen Herren Austragungsort für einen Slalom am 8. Februar und für einen Parallel-Riesenslalom am 9. Februar.

