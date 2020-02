Einladung zum Pressetermin: Saurier-Knochen als 3D-Scan am NHM Wien

Wien (OTS) - Ein Original-Skelett eines 210 Millionen Jahre alten Plateosaurus ist zu 80% erhalten und wird von der geologisch-paläontologischen Präparation am Naturhistorischen Museum Wien für die Montage vorbereitet. Die fehlenden Knochenteile werden mittels 3D-Strukturlichtscans ergänzt. Ab Ende 2020 soll das Skelett im Museum ausgestellt werden.





Pressetermin zur Präsentation des Strukturlichtscan- und 3D-Druckverfahrens an Saurierknochen:

Montag, 17. Februar 2020, 10:30 Uhr

in der geologisch-paläontologischen Präparation des NHM Wien



Bereits Anfang 2019 erhielt das Naturhistorische Museum Wien ein unpräpariertes Skelett eines 210 Millionen Jahre alten Plateosaurus von der Gemeinde Frick im Schweizer Kanton Aargau als Dauerleihgabe. Im Laufe des letzten Jahres haben die Präparatorinnen und Präparatoren der geologisch-paläontologischen Abteilung des NHM Wien mit Unterstützung des Instituts für Paläontologie der Universität Wien die Knochen freigelegt und gehärtet. Die Fossilien gehören zu Plateosaurus engelhardti, einem etwa 6 Meter langen Pflanzenfresser, der vorwiegend auf den Hinterbeinen lief. Plateosaurier sind ursprüngliche Dinosaurier, die mit den erdgeschichtlich jüngeren Sauropoden oder Langhals-Dinosauriern verwandt sind, die die größten Landtiere aller Zeiten hervorbrachten.



Das „Wiener“ Exemplar ist zu etwa 80% erhalten. Allerdings eignen sich nicht alle Skelettteile für die Montage. Einige Knochen sind stark zerdrückt oder fehlen zur Gänze - möglicherweise fielen sie Fleischfressern zum Opfer.

Um die fehlenden Teile zu ergänzen, werden durch die Firma „2Print“ 3D-Strukturlichtscans von vorhandenen Knochen angefertigt. Die digitalen Knochen werden anschließend entzerrt und auf die passende Größe gebracht, fehlende Teile der Extremitäten werden gespiegelt und aus Kunststoff ausgedruckt. Anhand detailgenauer Kolorierungen sind die rekonstruierten Teile kaum von den Originalen zu unterscheiden und ermöglichen die Präsentation eines kompletten Skeletts.



Die Scan-Kampagne befindet sich in der Abschlussphase. Erste Knochen aus dem 3D-Drucker vervollständigen bereits das Skelett. Die Montage des Saurierskeletts kann somit bald beginnen – Ende 2020 wird der neue Plateosaurus im Saal 8 des NHM Wien ausgestellt.



Bei dem Pressetermin geben Paläontologinnen und Paläontologen und Präparatorinnen und Präparatoren des NHM Wien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma „2Print“ im Rahmen einer praktischen Demonstration Einblick in die Präparationsmethoden und in den Scan-Prozess. Originalknochen und 3D-Drucke werden vor Ort präsentiert und bearbeitet.



Treffpunkt:

10:15 Uhr beim Seiteneingang des NHM Wien, Burgring 7

Mit der Bitte um Anmeldung unter: irina.kubadinow@nhm-wien.ac.at







Pressematerial zum Download finden Sie unter folgendem Link

Pressetermin: Saurier-Knochen als 3D-Scan am NHM Wien

Datum: 17.02.2020, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Seiteneingang / Portier

Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2020/saurierknochen_3D

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Kommunikation & Medien

Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

Mobil: 0664 415 28 55

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Kommunikation & Medien,

Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at