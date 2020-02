TERMINVORSCHAU der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission



Samstag, 8. Februar 2020

- Galway (Irland): Handelskommissar Hogan bei Eröffnungsfeier Galway 2020 Kulturhauptstadt Europas





Sonntag, 9. Februar 2020

- Abu Dhabi: Regionalkommissarin Ferreira bei 10. Welt-Städteforum der Vereinten Nationen





Montag, 10. Februar 2020

- Wien: Europa Club Wien: 25 Jahre EU-Mitgliedschaft: Österreich, Finnland und Schweden

Beginn: 14.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Mehr Info

- Wien: Diskussionsveranstaltung „Vorausschauender Rückblick nach dem Brexit. Die Zukunft und die Herausforderungen der EU im neuen Jahrzehnt“

Mit Teilnahme von Haushaltskommissar Hahn; in englischer Sprache

Beginn: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Parlamentspräsident Sassoli

- Wien: Haushaltskommissar Hahn trifft Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka





Dienstag, 11. Februar 2020

- Straßburg: Wöchentliche Sitzung der Kommissionsmitglieder

- Straßburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht im Europäischem Parlament über vorgeschlagenes Verhandlungsmandat für die künftige Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich

- Wien: Europa: DIALOG mit Raffaela Schaidreiter, ORF-Korrespondentin in Brüssel

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info





Mittwoch, 12. Februar 2020

- Wien: Priorities of the von der Leyen Commission

Bürgerdialog mit Margaritis Schinas, Vizepräsident der Europäischen Kommission, Kommissar für die Förderung unserer europäischen Lebensweise; in englischer Sprache

Beginn: 10.00 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie Wien, Musikzimmer, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Mehr Info

- Straßburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht im Europäischem Parlament über Sondersitzung des Europäischen Rates zum EU-Haushalt am 20. Februar

- Wien: Vizepräsident Schinas trifft Bundeskanzler Kurz

- Wien: Vizepräsident Schinas und Innenkommissarin Johansson treffen Europaministerin Karoline Edtstadler, Integrationsministerin Susanne Raab, Justizministerin Alma Zadić, Innenminister Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

- Wien: Innenkommissarin Johansson trifft Direktor der EU-Grundrechteagentur Michael O'Flaherty

- Wien: Forschungskommissarin Gabriel bei Arbeitsessen mit Europaministerin Karoline Edtstadler





Donnerstag, 13. Februar 2020

- Klosterneuburg: Forschungskommissarin Gabriel besucht Österreichisches Institut für Wissenschaft und Technologie (IST Austria) mit Wissenschaftsminister Heinz Faßmann; nimmt an Arbeitsessen mit Staatssekretärin Ulrike Lunacek teil

- Brüssel: Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis empfängt Luca Visentini, Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds

- München: Vizepräsident Šefčovič, Vizepräsident Schinas und Verkehrskommissarin Vălean bei Münchner Sicherheitskonferenz 2020

Münchner Sicherheitskonferenz 2020





Freitag, 14. Februar 2020

- Innsbruck: Verkehrskommissarin Vălean trifft Umweltministerin Leonore Gewessler und Tirols Landeshauptmann Günther Platter; besichtigt die Bauarbeiten zum Brenner-Basistunnel

- Fortezza (Italien): Verkehrskommissarin Vălean trifft Infrastrukturministerin Paola De Micheli und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher

- München: Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager, Außenbeauftragter Borrell, Vizepräsident Šefčovič, Haushaltskommissar Hahn, Verkehrskommissarin Vălean und Energiekommissarin Simson bei Münchner Sicherheitskonferenz 2020

Münchner Sicherheitskonferenz 2020





Samstag, 15. Februar 2020

- München: Außenbeauftragter Borrell, Binnenmarktkommissar Breton und Umweltkommissar Sinkevičius bei Münchner Sicherheitskonferenz 2020

Münchner Sicherheitskonferenz 2020





Sonntag, 16. Februar 2020



- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen bei informellem Treffen EU-Westbalkan

- München: Außenbeauftragter Borrell und Binnenmarktkommissar Breton bei Münchner Sicherheitskonferenz 2020

Münchner Sicherheitskonferenz 2020

