ORF-„Pressestunde“ mit Leonore Gewessler, BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Am 9. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit einem Monat steht die Grüne Leonore Gewessler an der Spitze eines Superministeriums. Die Agenden der ehemaligen Global-2000-Aktivistin reichen von Umwelt über Klima bis hin zu Verkehr und Technologie. Wie will sie Österreichs Politik grüner machen? Was haben die Menschen von einer Ökologisierung des Steuersystems zu erwarten? Wird Autofahren unleistbar? Wie soll die Bahn attraktiver gemacht werden? Wird eine 12-Euro-Ticketsteuer jemanden vom Fliegen abhalten? Wann kommt das Ende der Ölheizungen? Ist die geplante Abschaffung von Tempo 140 auf Autobahnteilstücken wirklich ein Beitrag zum Klimaschutz? Und ab wann soll Österreich die angestrebte Klimaneutralität erreichen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 9. Februar 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

und

Ulla Kramar-Schmid

ORF

