Innenminister Nehammer in Kontakt mit Ungarn über Lage an der Grenze

Österreich wurde zeitnah informiert und steht in engem Austausch mit den ungarischen Kollegen.

Wien (OTS) - Nach den versuchten illegalen Grenzübertritten an der serbisch-ungarischen Grenze bedankte sich Innenminister Karl Nehammer bei Ungarn für den Schutz der Außengrenze und die gute Abstimmung zwischen den Behörden: „Wir wurden zeitnah informiert und stehen in engem Austausch mit den ungarischen Kollegen. Die ungarischen und serbischen Behörden schützen die Grenze konsequent und verhindern damit ein Weiterwinken nach Mitteleuropa. Das Ziel muss sein, illegale Migranten an den Außengrenzen zu stoppen und mehr Sicherheit in den Herkunftsländern zu schaffen, damit sich die Menschen erst gar nicht auf die gefährliche Reise begeben“, so der Innenminister nach einem Telefonat mit seinem ungarischen Amtskollegen.

Bei einer Demonstration waren gestern rund 300 Migranten im Grenzraum versammelt. Anschließend versuchten kleine Gruppen, die Grenze zu überwinden. Das konnte durch das rasche und konsequente Vorgehen der ungarischen Behörden verhindert werden. „Der klare Kampf gegen illegale Migration und der Schutz der Grenzen haben für uns Priorität. Daher entsenden wir auch laufend österreichische Polizistinnen und Polizisten, die insbesondere an der Grenze Nordmazedoniens zu Griechenland im Kampf gegen Schlepperei im Einsatz sind“, so Nehammer. Dennoch gelte es aufgrund der angespannten Lage in Griechenland weiterhin wachsam zu bleiben: „Wir beobachten die Lage in Griechenland sehr genau. Wichtig ist, dass es keinen Transport von den Inseln auf das Festland geben darf.“

