Katholischer Familienverband präsentiert neues Forderungsprogramm „Familienpolitik Konkret“

76 Ideen für eine gerechtere Familienpolitik liefert die größte überparteiliche Familienorganisation

Wien (OTS) - Die Verdoppelung des Schulstartgeldes, Unterhaltssicherung für jedes Kind, eine Mehrwertsteuersenkung auf Windeln, das Recht des Kindes auch auf Großeltern auch im Fall der Trennung der Eltern sowie eine viel höhere Wertschätzung der familiären Betreuungsarbeit - das ist nur ein Auszug aus „Familienpolitik konkret“. Als größte überparteiliche Familienorganisation präsentiert der Katholische Familienverband sein neues Forderungsprogramm mit 76 Ideen und Maßnahmen für eine familienfreundliche Gesellschaft und Politik.

„Kardinal Franz König hat den Katholischen Familienverband gegründet, damit die Familien sich selbst für ihre Anliegen einsetzen und eine laute Stimme in der Politik sind“, sagt Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbandes. Dieser Aufgabe sieht sich der Verband auch über 65 Jahre nach seiner Gründung verpflichtet und wird sie auch in der aktuellen Legislaturperiode gut erfüllen: „Familienpolitisch ist in den letzten Jahren –durch die ÖVP/ FPÖ Koalition und auch durch das „Spiel der freien Kräfte“ im Nationalrat - viel erreicht worden“, freut sich Trendl und sieht noch großes Potential für die aktuelle Grün/ ÖVP Regierung: „Egal ob es um Themen wie Altersarmut, Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung, steuerliche Entlastung der Eltern, die langjährig geforderte Kinderkostenstudie, die Wertanpassung der Familienbeihilfe oder das Bildungssystem geht – es gibt viel zu tun, wir setzen uns auch weiterhin für ein familienfreundliches Österreich ein“, verspricht Trendl und kündigt gleich die Marschrichtung für das kommende Jahr an: „Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema Väterbeteiligung und werden einige Veranstaltungen speziell für diese Zielgruppe organisieren und im Frühjahr steht mit einer Enquete am 2. April in Linz das Thema Betreuung im Fokus“, so Trendl.

Alle Vorschläge finden Sie unter https://www.familie.at/familienpolitikkonkret

