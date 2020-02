Vortrag „Die Sumerer“ am 13.2. im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Das Kultur-Projekt „Hietzinger Bezirksakademie“ geht am Donnerstag, 13. Februar, mit einem bildenden Vortrag im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) weiter. Beginn der Veranstaltung ist um 16.00 Uhr. Im Rahmen des Schwerpunktes „Der Nahe Osten – von der Wiege unserer Zivilisation zum Pulverfass.“ setzt sich Wolfgang Schönlaub in drei Modulen mit bedeutenden alten Kulturen im Nahen Osten auseinander. An dem Nachmittag beleuchtet der Referent im „Kleinen Festsaal“ des Amtsgebäudes das Thema „Die Sumerer“ (Modul 1). Schönlaub kommentiert einstige wichtige Ereignisse in Mesopotamien, darunter die Entwicklung einer Schrift durch das Volk der Sumerer. Die Zuhörerschaft hat „Unkostenbeiträge“ zu entrichten (pro Person 12 Euro, inkl. Imbiss und Getränke). Ab sofort werden Anmeldungen zu dem Vortrag angenommen: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing). Auskünfte per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturelle Angebote im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirk/hietzing/

