SPÖ-Termine von 10. Februar bis 16. Februar 2020

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 10. Februar 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2020: Das verlorene ‚Wir‘“, kuratiert von Isolde Charim, hält Heinz Bude (deutscher Soziologe und Hochschullehrer) einen Vortrag zum Thema „SOLIDARITÄT - Die Zukunft einer großen Idee“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 11. Februar 2020:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (10.-13. Februar) findet ein gemeinsames Pressegespräch von SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und SPÖ-EU-Abgeordneter und Ausschussvorsitzender Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1B).

MITTWOCH, 12. Februar 2020:

10.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek nimmt an der Pressekonferenz „One Billion Rising 2020 - Für ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen*“ teil (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

18.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch nehmen am Gedenken der Wiener SPÖ-Bildung, des Bunds Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, der Sozialistischen Jugend Wien und der SPÖ Margareten an die Opfer der Februarkämpfe 1934 teil (Reumannhof, Margaretengürtel 100-110, 1050 Wien).

19.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner nehmen an der Premiere des Films „Die Dohnal - Frauenministerin / Feministin / Visionärin“ teil (Gartenbaukino, Parkring 12,1010 Wien).

DONNERSTAG, 13. Februar 2020:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

FREITAG, 14. Februar 2020:

10.00 Uhr Unter dem Motto "Was Johanna sagt" laden die SPÖ-Frauen anlässlich des Geburtstages von Johanna Dohnal zur Straßenaktion mit u.a. SPÖ-Frauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ Wien-Frauenvorsitzender Marina Hanke, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner und der Wiener SPÖ-Frauensekretärin Nicole Berger-Krotsch (Mariahilfer Straße 1/Rahlstiege).

17.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner spricht bei der Kundgebung „One Billion Rising 2020 - Für ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen*“ (Yppenplatz, 1160 Wien).

SAMSTAG, 15. Februar 2020:

10.00 Uhr Das diesjährige Josef Hindels Symposium 2020 – eine gemeinsame Veranstaltung der Wiener Bildungsakademie und der Wiener SPÖ Bildung - steht unter dem Motto „Mit Karacho in die Zukunft!?“ Die Präsidentin der Wiener Bildungsakademie, SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt im Rahmen des Symposiums an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Umweltschutz in einer wachsenden Gesellschaft?“ teil. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/qtkc698 (SPÖ Wiener Bildungszentrum, Praterstraße 25, 1020 Wien).

(Schluss) mp







Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/