Wachstum und Kooperationen - Doppler weiterhin auf Erfolgskurs!

Unternehmensziel 2019 erreicht

Wien (OTS) - Voriges Jahr knackte die Doppler-Gruppe, Österreichs erfolgreichstes privates Energieunternehmen, die Absatz Milliarden-Marke in Liter: Insgesamt wurden 1.001 Mio. Liter Diesel, Vergaserkraftstoffe (VK) und Heizöl abgesetzt. 2019 konnte der Wachstumskurs mit einem Absatz von insgesamt 1.044 Mio. Litern erneut gesteigert werden. Damit lag die Unternehmensentwicklung deutlich über der allgemeinen Marktentwicklung.

„2019 verkaufte Doppler über die Absatzkanäle Diesel- und Vergaserkraftstoff, sowie Heizöl mehr als 1 Milliarde Liter. Davon entfallen 769 Mio. Liter auf den Sektor Diesel, 238 Mio. Liter auf Vergaserkraftstoff und 37 Mio. Liter auf den Heizölbereich. Der Absatz von 21.282 Tonnen Flüssiggas und 3.995 Tonnen Erdgas rundet das erfolgreiche Ergebnis ab“, informiert Dr. Bernd Zierhut, Geschäftsführung Doppler Gruppe.

Mit Stand Ende 2019 betreibt die Doppler Gruppe österreichweit insgesamt 254 Tankstellen, davon werden 211 unter der Marke Turmöl und 43 unter der Marke BP geführt. „Die Doppler Gruppe besitzt ein äußerst effizientes und gut strukturiertes Tankstellennetz, welches gegenüber dem Vorjahr ein Plus von insgesamt 2 % erwirtschaftete (Diesel plus 2 % und Vergaserkraftstoff plus 2 %). Insgesamt wurden 574 Mio. Liter über die Tankstellen abgesetzt“, erklärt Dkff. Daniela Dieringer, Geschäftsführung Doppler Gruppe.



Aktuell hält die Doppler Gruppe rund 10 % Marktanteil am österreichischen Gesamtmarkt. Diese positiven Entwicklungen lassen sich auch auf eine steigende Nutzungsbereitschaft, sowie Bekanntheit zurückführen: Die Marke Turmöl erreicht mittlerweile eine Bekanntheit von 62 % und konnte beim Kundenvoting „Österreichs beste Tankstellen“ den dritten Platz in der Kategorie herausragende Preis-Leistung für sich entscheiden. „Qualität, Innovation & Wachstum sind der Antrieb für unseren unermüdlichen Einsatz. Die Doppler Gruppe mit Sitz in Wels hat sich zu einem wichtigen Player am österreichischen Markt weiterentwickelt. Aktuell beschäftigen wir rund 700 Mitarbeiter.“, so Franz Joseph Doppler, geschäftsführender Eigentümer. Im aktuellen Geschäftsjahr widmet sich die Doppler Gruppe verstärkt dem Ausbau neuer Geschäftsfelder.

