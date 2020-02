ORF SPORT + mit dem UNIQA-ÖFB-Cup und dem Eishockey-Österreich-Cup

Auch Judo, Eisschnelllaufen, Langlaufen und Handball sind am 8. und 9. Februar live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 8. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom UNIQA-ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel Austria Lustenau – Swarovski Tirol um 14.50 Uhr, von der World Judo Tour 2020 – Grand Slam Paris um 17.00 Uhr und vom Eishockey-Österreich-Cup-Match Österreich – Dänemark/Frankreich um 19.50 Uhr (in der Pause: 500-m-Rennen der Damen beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary), das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von den Winter World Masters Games 2020 um 19.30 Uhr und von den Junior World Freeride Championships Kappl-Paznaun um 22.30 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Falun (15 km Freistil Massenstart Damen) um 14.25 Uhr, von der World Judo Tour 2020 – Grand Slam Paris um 17.00 Uhr und vom spusu-Handball-Liga-Austria-Spiel Fivers Margareten – Sparkasse Schwaz um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55, 8.55 und 9.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25, 9.25 und 10.25 Uhr, das FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazine (Megeve, Calgary und Mammoth) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte von der Damen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 9. Februar.

Im „West-Derby“ fordert SC Austria Lustenau im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups am 8. Februar den Bundesliga-Aufsteiger aus Wattens. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Ein Grand Slam im Rahmen der World Judo Tour 2020 steht am 8. und 9. Februar in Paris auf dem Programm. Kommentator ist Christian Russegger.

Beim Österreich Cup 2020 stellt sich die österreichische Nationalmannschaft in der Stadthalle Klagenfurt den renommierten Gegnern Norwegen, Dänemark (Gewinner 2019) und Frankreich. Der Österreich Cup 2020 erhält mit Halbfinal- und Finalspielen ein neues Format. Österreich spielt am 7. Februar gegen Norwegen, am selben Tag duellieren sich Dänemark und Frankreich. Am 8. Februar treffen die beiden Sieger der Spiele vom Freitag im Finale aufeinander, die Verlierer spielen um Platz drei. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik. In der Pause zeigt ORF SPORT + das 500-m-Rennen der Damen beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary.

Der Langlauf-Weltcup in Falun in Schweden wird am 9. Februar mit den Massenstart-Bewerben abgeschlossen. Kommentator ist Johannes Hahn.

In der zweiten Qualifikationsrunde der spusu Handball Liga Austria treffen am 9. Februar in Wien Fivers Margareten und Sparkasse Schwaz aufeinander. Kommentator ist Johannes Hahn.

Ski alpin: Highlights von der Damen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (22.00 bis 23.00 Uhr)

Die alpinen Ski-Damen tragen in Garmisch-Partenkirchen am 8. Februar eine Abfahrt und am 9. Februar einen Super-G aus.

