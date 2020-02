Einladung zum Pressegespräch mit Martin Selmayr am 11. Februar

Wien (OTS) - Die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich lädt Journalistinnen und Journalisten herzlich ein zu einem Pressegespräch mit Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich.

Themenschwerpunkte: Erweiterungsprozess, EU-Digitalisierungsstrategie, EU-Stimmung in Österreich (Eurobarometer)

Format: Erster Teil: on the record; zweiter Teil: off the record

Wann: Dienstag, 11. Februar, um 9.30 Uhr

Wo: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien





Wir freuen uns, wenn Sie Zeit und Interesse haben, und bitten um Anmeldung an comm-rep-vie-presse @ ec.europa.eu

