Musik-Abend „Classical Feelings“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) interpretieren am Montag, 10. Februar, die Violinistin und Mezzosopranistin Yulia Lebedenko sowie die Pianistin Svetlana Stefanenko eine Auswahl romantischer Lieder und Arien. Das bewegende Konzert im Festsaal des Museums fängt um 19.00 Uhr an. Der Abend hat den Titel „Classical Feelings – Romantik“. Für die Organisation ist der „Kunst- und Kulturverein Take 5“ zuständig. Bei dieser Veranstaltung gibt es keinen fixen Eintrittspreis. Die Vereinsleitung ersucht die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer: „Um eine großzügige Spende für die Künstlerinnen wird gebeten“. Information und Anmeldung zu dem anrührenden Klassik-Konzert (Kennwort: Romantik) per E-Mail: verein.take5@gmail.com.

Ferdinand Lesmeister ist der ehrenamtliche Leiter des Museums und erteilt gerne Auskünfte über verschiedene Kultur-Angebote im „Mautner Schlössl“: Telefon 0664/55 66 973. Zuschriften an den Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kunst- und Kulturverein Take 5:

https://vereintake5.jimdofree.com/veranstaltungen/

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

