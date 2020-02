Wiener Stadthalle: Mit emotionalen Musical-Inszenierungen, Slipknot und Deichkind durch den Februar

Feelgood-Garantie mit atemberaubenden Geschichten, lauten Klängen & coolen Lyrics

Wien (OTS) - Während die Tage endlich wieder länger werden, füllt sich im Februar gleichzeitig der Kalender mit jeder Menge Event-Highlights: In der Wiener Stadthalle, Österreichs größter Event-Location sorgen gefühlvolle Musicals, emotionale Konzerte und fantastische Shows für unvergessliche Gänsehautmomente.

Die breite Palette an Musicals in der Wiener Stadthalle reicht von der Musical-Inszenierung des Kult-Films Flashdance bis hin zu einem Musicalabend über das bewegte Leben von Frank Sinatra. Am Programm stehen: „Flashdance – Das Musical“ von Samstag, 8. bis Dienstag, 11. Februar, „Falco – Das Musical“ am Mittwoch, 12. Februar, „Das Phantom der Oper – Deutschsprachige Neuinszenierung von und mit Deborah Sasson“ am Freitag, 21. Februar, „Dschungelbuch – Das Musical“ am Samstag, 22. Februar, „Die Nacht der Musicals“ am Donnerstag, 27. Februar sowie „That’s Life – Das Sinatra-Musical“ am Samstag, 29. Februar.

Auch für alle Fans von Filmmusik hält der Februar Höhepunkte bereit wie „The Music of Harry Potter – Live in Concert“ am Donnerstag, 20. Februar, „Harry Potter und der Feuerkelch“ am Samstag, 22. Februar sowie „Game of Thrones – The Concert Show“ am Dienstag, 25. Februar. Zudem verbinden Mark Seibert & Lukas Perman am Samstag, 15. Februar unter dem Titel „Noch immer... Ziemlich gute Freunde“ musikalische Hits aus den Stationen ihrer Karriere wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“ und „Romeo & Julia“ mit bekannten Pop-Songs.

Pures Musikerlebnis: Von Schlager bis Heavy Metal

Völlig verschiedene Töne schlagen die drei deutschen Erfolgsbands Silbermond am Dienstag, 11. Februar, die Hamburger Hip-Hop-Formation Deichkind am Freitag, 21. Februar sowie AnnenMayKantereit am Dienstag, 25. Februar jeweils in der Halle D an. Laute Klänge gibt es von Tenacious D am Donnerstag, 13. Februar, von Slipknot am Freitag, 14. Februar, den Dropkick Murphys am Dienstag, 18. Februar sowie von Five Finger Death Punch am Mittwoch, 19. Februar.

Mit ihrem neuen Album „Mosaik“ im Gepäck vereint Andrea Berg am Samstag, 15. Februar alle Generationen, indem sie ihr Konzert zur Mega-Party macht. Gleich am nächsten Abend feiert Florian Silbereisen das 25-jährige Jubiläum seiner TV-Show mit einer ganz besonderen Tournee: „Das große Schlagerfest XXL - Die Party des Jahres!“ garantiert am Sonntag, 16. Februar ausgelassene Stimmung und für eine wuchtige Rockshow sorgt Suzi Quatro, die energiegeladene Doyenne des Rock 'n' Roll, am Mittwoch, 26. Februar.

Magie & Tanz: Lass dich verzaubern!



Zudem lässt es sich im Februar auch besonders gut in die Welt der Magie und des Tanzes eintauchen: Mit meisterhafter Choreografie lädt der Chinesische Nationalcircus unter dem Titel „Happy Chinese New Year“ am Freitag, 14. Februar zum Mitfeiern des chinesischen Neujahrs ein. Die beliebten Ehrlich Brothers faszinieren mit ihrer neuen Show „Dream & Fly“, dem größten Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde, am Sonntag, 23. und Montag, 24. Februar ihr Publikum. Ins Staunen kommt das Publikum auch bei der mitreißenden Show „Lord of the Dance – created by Michael Flatley”ebenfalls am Sonntag, 23. und Montag, 24. Februar: Die Stepp-Stars der faszinierenden Show zeigen sich auf der „Dangerous Games Tour“ in einer von riesigen LED-Wänden geprägten Kulisse.

Einen märchenhaften Abend garantiert das Russische Nationalballett aus Moskau mit „Schwanensee“ am Freitag, 28. Februar. Und zum Monatsende sorgt das berühmte Magierpaar Thommy Ten & Amélie Van Tass am Samstag, 29. Februar für eine atemberaubende Live-Show mit unglaublichen Illusionen und sensationellen, mentalmagischen Momenten.

Letzte Chance! Nur noch bis Sonntag, 9. Februar

Noch bis Sonntag, 9. Februar erzählt Holiday on Ice SHOWTIME in der Wiener Stadthalle aus der bewegten Geschichte der beliebtesten und meistbesuchten Eisshow der Welt. Ebenfalls nur noch wenige Tage – bis Sonntag, 9. Februar - bleiben für einen Besuch der Ausstellung „Körperwelten – Eine Herzenssache“ im Studio F der Wiener Stadthalle.

Nicht vergessen: Am 14. Februar ist Valentinstag!

„Die Wiener Stadthalle ist ein Ort großer Emotionen. Tickets und Gutscheine sind daher ein großartiges Geschenk zum Valentinstag, mit dem man garantiert echte Freude bereitet“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle. Gutscheine können an den Kassen gekauft oder bequem online bestellt werden unter: https://www.stadthalle.com/de/gutschein

Fotodownload: https://www.stadthalle.com/de/presse/events/fotos

Es wird empfohlen Tickets nur bei offiziellen Vorverkaufsstellen zu kaufen. Die Gültigkeit von Tickets, die über Wiederverkäufer bezogen wurden, kann nicht garantiert werden.

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding, unter 01/98 100 - 200, service@stadthalle.com, und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, wien-ticket und oeticket. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Alle Events www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com