Zuerst bei Drei: Huawei Mate30 Pro.

Wien (OTS) -

Ausgezeichnete 4-fach Leica Kamera, beeindruckendes Design.

Huawei Watch GT 2 für Kunden-Feedback.

Umfangsreiche, sichere Huawei AppGallery.

Zuerst bei Drei in limitierter Auflage ab 0 Euro.

Drei bietet als erster Betreiber Österreichs das mit Spannung erwartete neue Huawei Mate 30 Pro in limitierter Stückzahl an. Das neue Modell der Huawei Mate-Serie überzeugt durch seine Leica Quad-Kamera, ein elegantes Ultra-Curved Display und den starken Kirin 990 High-End-Prozessor; Das Huawei Mate30 Pro in Silber ist in Österreich zuerst bei Drei in limitierter Auflage ab 0 Euro seit 6. Februar 2020 erhältlich. Mehr auf www.drei.at/huawei-mate30-pro



Huawei Watch GT 2 als Dankeschön für Feedback.

Feedback zahlt sich aus: Kunden, die ein Huawei Mate30 Pro erwerben und ihr Feedback nach 30-tägiger Nutzung abgeben, erhalten als Dankeschön eine gratis HUAWEI Watch GT 2. Um die neue Smartwatch zu erhalten, registrieren sich Kunden einfach online mit Kaufbeleg sowie IMEI Nummer des neuen Huawei Mate30 Pro und geben im Rahmen des vorgegebenen Online-Fragebogens ihr Feedback ab. Nach Überprüfung der Authentizität von Feedback und Kaufbeleg erhalten Kunden ihre neue Huawei Watch GT 2 direkt von Huawei. Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Aktion ist der Kauf des Mate30 Pro vor dem 6. März 2020. Mehr auf https://consumer.huawei.com/at/campaign/mate30pro/

Der offizielle Huawei Appstore: sichere, kuratierte Anwendungen.

Originale Anwendungen für das Huawei Mate30 Pro erhalten Nutzer über die Huawei AppGallery. Die Huawei AppGallery hat einen vielschichtigen Erkennungsprozess, damit alle wichtigen Apps sicher heruntergeladen und verwendet werden können.

Es handelt sich um den einzigen Appstore, in dem Kunden Huawei Points einlösen können, um Spiele, Tools oder Dienste zu kaufen. Darüber hinaus stehen exklusive Inhalte sowie Willkommensgeschenke, spezielle Game-Events und Belohnungen nur für Huawei AppGallery-Nutzer zur Verfügung.

Wichtige lokale Apps wie Bergfex Skiresort, Mobile-Pocket, StepsApp, Hokify, CityMaps2Go, ORF.at News und ORF.at Sport, Mjam, Heute, DerStandard sind bereits in der Huawei AppGallery verfügbar. Die Huawei AppGallery wächst täglich, da nationale und auch internationale App-Neuheiten laufend integriert werden. Zusätzlich können sich alle Huawei Nutzer ab sofort auf der offiziellen Huawei Webseite in der neuen Huawei Community mit anderen Nutzern über Erfahrungen austauschen und nützliche Tipps holen.





Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

