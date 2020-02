Marketing Next Generation

Neue Marketingleiterin bei NAVAX: Caroline Kaiser

Als Gründerin und Geschäftsführerin der KAISER CRM habe ich alle Positionen in einem beratenden Digitalisierungsunternehmen selbst erlebt und gestaltet. Mit diesem Erfahrungsschatz und meinen Erkenntnissen aus der Kundenperspektive kann ich optimal dazu beitragen, dass die Erwartungshaltung der Kunden an NAVAX als Premium-Anbieter erfüllt werden. Caroline Kaiser, Marketingleiterin der NAVAX Unternehmensgruppe

Wien (OTS) - Mit Anfang Februar hat Caroline Kaiser (27) die Leitung des Bereichs Marketing der NAVAX Unternehmensgruppe übernommen. Zuvor war die gebürtige Grazerin Geschäftsführerin von KAISER CRM und für Marketing und Vertrieb zuständig. Nach der Übernahme des erfolgreichen Start-ups durch NAVAX im Dezember des vergangenen Jahres, wird sie ihr umfassendes Know-how in die Unternehmensgruppe einbringen.

Die begeisterte Sportlerin, die auch gerne reist, war zuvor bei der Firma Unycom in Graz tätig. Sie hat sich dort, nach dem Studium „International Management“ an der FH JOANNEUM in Graz, von der Praktikantin zur Abteilungsleiterin bis hin zum Head of Marketing und Business Development entwickelt. Die Hobbytänzerin hat ihren Werdegang erfolgreich in der IT gestartet und möchte auch andere Frauen als Role-Model ermutigen, Karriere im IT-Umfeld zu machen. NAVAX bietet dafür die besten Möglichkeiten.

„Als Gründerin und Geschäftsführerin der KAISER CRM habe ich alle Positionen in einem beratenden Digitalisierungsunternehmen selbst erlebt und gestaltet. Mit diesem Erfahrungsschatz und meinen Erkenntnissen aus der Kundenperspektive kann ich optimal dazu beitragen, dass die Erwartungshaltung der Kunden an NAVAX als Premium-Anbieter erfüllt werden. Großen Fokus werde ich gemeinsam mit meinem tollen Team darauf legen, dass wir nicht nur Customer Experience und Digitalisierung beraten, sondern auch zum Leben erwecken. Damit entwickeln wir noch nützlichere Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden“, fasst Caroline Kaiser ihre neue Rolle als Leiterin des Bereichs Marketing zusammen.

Über NAVAX:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeiten mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Unternehmensgruppe. Über 1.000 Unternehmenskunden und mehr als 100.000 Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Ressource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

Mehr Informationen unter www.navax.com bzw. Anmeldung zu unserem Newsletter unter www.navax.com/newsletter

Rückfragen & Kontakt:

plein communications

Mag. Nicole Plein

Tel: +43 664 546 48 05

nicole @ plein.at