Lkw-Kettenpflicht über den Ochsattel

Abschnittsweise leichte Schneeverwehungen im Raum Neunkirchen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Bundes- und Landesstraßen in Niederösterreich sind am heutigen Freitag überwiegend trocken bis vereinzelt salzfeucht. Im Raum Neunkirchen kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen, entsprechend präsentieren sich die Fahrbahnen in höheren Lagen hier abschnittsweise salznass. In höheren Lagen des Waldviertels und des Alpenvorlandes ist abschnittsweise auch mit gestreuten Schneefahrbahnen zu rechnen. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange. Die Temperaturen bewegten sich heute Früh zwischen - 9 Grad Celsius in Gaming und + 4 Grad in Mödling.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen besteht nach wie vor auf der B 21 über den Ochsattel. Der Grenzübergang der L 3.016 in Angern an der March bleibt weiterhin aufgrund Hochwassers gesperrt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

