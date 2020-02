Welttag der Hülsenfrüchte am 10. Februar: ARCHE NOAH holt einzigartige Bohnensammlung an die frische Luft

Start der Mitmachaktion „Bohnen Vielfalt auftafeln“: ARCHE NOAH verteilt Saatgut von hunderten Bohnenschätzen und stellt im Herbst die gemeinsame Ernte ins Rampenlicht

Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise ist eine Imageaufwertung der verkannten Hülsenfrüchte überfällig. Die vielseitigen positiven Eigenschaften für Umwelt und Ernährung müssen endlich ins verdiente Rampenlicht geholt werden. Hülsenfrüchte fördern die Artenvielfalt und sind klimaschonend im Anbau. Mehr Hülsenfrüchte aus heimischem Anbau auf unserem Speisezettel sind definitiv ein wirksamer Beitrag für eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft. Bernd Kajtna, Geschäftsführer von ARCHE NOAH

Schiltern/Wien (OTS) - Zum Welttag der Hülsenfrüchte startet ARCHE NOAH, Gesellschaft zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt, eine österreichweite Mitmach-Aktion. Rund 600 unterschiedliche Bohnen befinden sich in der europaweit einmaligen Sammlung des Vereins, eine schöner und bunter als die andere. Wer Lust hat, diese wunderbare Bohnenvielfalt gärtnerisch kennenzulernen, kann eine kleine Saatgutprobe anfordern und sich am Experiment „Vielfalt auftafeln“ beteiligen. Am 19. September, als Höhepunkt des 30-Jahr Jubiläums von ARCHE NOAH, wird dann die gemeinsame Bohnenernte mit einer großen Ausstellung im Schaugarten in Schiltern gefeiert.

Details zum Mitmachen

ARCHE NOAH pflegt mit über 6.500 Sorten eine der größten Kulturpflanzensammlungen Europas. Um diesen Schatz für die Allgemeinheit erhalten zu können ist die gemeinnützige Organisation auf Spenden angewiesen. Von der Aussaat bis zur Ernte neuer Samen sind es viele Arbeitsschritte. Helfen Sie mit einer Spende dabei mit.

Hier finden Sie Details zur finanziellen Unterstützung der Hülsenfrüchtesammlung:

Hintergrundinformation:

Die Vereinten Nationen haben 2018 den 10. Februar zum Welttag der Hülsenfrüchte erklärt. Damit soll einmal mehr auf deren Beitrag zu einer gesunden, nahrhaften und sicheren Ernährung aufmerksam gemacht werden. Hülsenfrüchte sind weltweit eine der wichtigsten Eiweißlieferanten und Mineralstoffquellen. Sie sind köstlicher Verbündeter im Kampf gegen Mangelernährung und Hunger. Genauso wertvoll ist ihr Beitrag für gesunde, nachhaltig fruchtbare Böden. Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, Linsen sind als einzige Pflanzen sind in der Lage, Stickstoff aus der Luft zu binden und diesen als natürlichen Dünger den nachfolgenden Kulturen zur Verfügung zu stellen. Das ist auch gut für das Klima, da die Herstellung künstlicher Stickstoffdünger viel Energie verbraucht.

Bohnen zum Mitgärtnern Start der Aktion am Welttag der Hülsenfrüchte jetzt anmelden

