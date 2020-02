Export Portal legt dar, wie die Blockchain-Technologie den internationalen Handel verändert

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Die Welt passt sich stets dem technologischen Fortschritt an und der internationale Handel muss hier Schritt halten. Ally Spinu, CEO einer globalen B2B-Handelsplattform für den eCommerce, wird ihre Informationsschrift mit dem Titel "Innovations in International Trade: The Impact of Blockchain Technology" (Innovationen im internationalen Handel: Die Auswirkungen der Blockchain-Technologie) auf der International Conference on International Trade (ICITE) 2020 neben Forschern und Fachleuten aus der ganzen Welt präsentieren.

CEO Ally Spinu stellt ihre Informationsschrift über Blockchain-Technologie auf der International Conference on International Trade and Economy (ICITE) vor

"Die Blockchain eröffnet dem internationalen Handel pure, unverfälschte Möglichkeiten", sagte Ally Spinu. "Wenn wir kleine und mittlere Firmen auf der ganzen Welt tatsächlich aufklären möchten, müssen wir uns der Erforschung des vollen Ausmaßes der Kapazitäten der Blockchain widmen und die Kenntnisse, die sich daraus ergeben, anderen Unternehmern mitteilen."

Die ICITE findet am 6./7. Februar in Lissabon (Portugal) statt und zielt darauf ab, führende Forscher und Gelehrte zusammenzubringen, um sich über ihre Erfahrungen und Forschungsergebnisse bezüglich sämtlicher Aspekte des internationalen Handels und der Wirtschaft auszutauschen. Zudem wird eine außerordentliche, interdisziplinäre Plattform für Forscher, Praktiker und Lehrende bereitgestellt, neueste Innovationen, Trends und Bedenken vorzustellen und zu besprechen, wie auch praktische Probleme, denen man in den Bereichen des internationalen Handels und der Wirtschaft begegnet und Lösungen, die übernommen wurden.

"Der Austausch über Trends und Innovationen des internationalen Handels und der Wirtschaft mit Forschern und Führungskräften aus der Wirtschaft ist entscheidend dafür, das Wachstum des internationalen Handels anzubringen", sagte Ally Spinu. "Auf dieser Veranstaltung können wir erfahren, wie wir der Welt besser dienen und Importeuren und Exporteuren überall die besten Möglichkeiten eröffnen."

Export Portal, dessen Ziel lautet, kleinen und mittleren Unternehmen auf der ganzen Welt zu helfen, sich mit Selbstvertrauen und Sicherheit den internationalen Handel zu erschließen, hält stets nach Möglichkeiten für Wachstum und Innovation Ausschau. Funktionen wie Informationen zum Datenfluss (EPI), virtueller Ausstellungsraum (EPV) und die sicher integrierte Zahlungsplattform (EPP) sind nur einige der Optionen, mittels derer Export Portal mit den Innovationen des internationalen Handels Schritt hält. Und darüber hinaus schützt die gesetzlich geschützte Blockchain-Technologie auf Grundlage von Hyperledger sämtliche Daten und alle Transaktionen mit Sicherheit der höchsten Kategorie. Die künftige Integration von Export Portal mit Incoterms® 2020 und das System mit einem einzelnen Fenster öffnen die Türen zum einfacheren Handel.

Ally Spinu wird ihre Informationsschrift am 6. Februar neben anderen Forschungsschriften aus dem Bereich der Sozialwissenschaften vorstellen.

Informationen zu Export Portal und CEO Ally Spinu: Nach persönlicher Erfahrung mit den Schwierigkeiten des internationalen Handels gründete die erfolgreiche Geschäftsfrau Ally Spinu ExportPortal.com. Export Portal ist ein digitaler B2B-Markt, der darauf abzielt, eine umfassende internationale Handelsdrehscheibe für kleine und mittlere Firmen und deren Partner zu sein. Export Portal baut auf einer gesetzlich geschützten Blockchain-Technologie auf und setzt Prioritäten bei Sicherheit, Transparenz, Kosteneffektivität und Nutzerfreundlichkeit. Partner können mit Zuversicht mit anderen verifizierten Firmen und Experten aus der ganzen Welt handeln, netzwerken und kommunizieren.

Weitere Informationen über unsere Plattform erhalten Sie unter: https://www.exportportal.com/learn_more

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1086993/Ally_Spin u.jpg

Rückfragen & Kontakt:

info @ exportportal.com