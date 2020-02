Wechsel in der Geschäftsführung bei MIDES Healthcare Technology GmbH zum 6. Februar 2020

Neues Führungsteam beim steirischen Hightech-Unternehmen MIDES GmbH.

Graz/Frankfurt am Main (OTS) - Mag. Dagmar Heiden-Gasteiner, Sprecherin der Geschäftsführung (CEO), Andreas Zirngast, Geschäftsführer Technik (CTO), und Dr. Hannes Fliesser, Geschäftsführer Vertrieb (CSO), führen ab dem 6. Februar 2020 gemeinsam die MIDES Healthcare Technology GmbH in Graz. Das neue Führungsteam des steirischen Hightech-Unternehmens MIDES besteht aus drei erfahrenen Managern mit langjähriger Expertise im Geschäftssegment der Medizintechnik. Diese Erfahrungen werden bei der Realisierung der geplanten Wachstumspotenziale in der nächsten Entwicklungsstufe von MIDES Healthcare Technology sehr wertvoll sein.

„Ich begrüße Frau Dagmar Heiden-Gasteiner ganz herzlich bei MIDES Healthcare. Aufgrund ihres Hintergrunds verfügt sie über eine ausgezeichnete Erfahrung in der Gestaltung von erfolgreichen Abläufen in mittelständischen Unternehmen. Mit Frau Heiden-Gasteiner haben wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit und Finanzexpertin am Standort Graz gewinnen können“, so Dr. Dirk Neukirchen von der Eigentümerin ALLISTRO aus Frankfurt am Main.

Mit der Übergabe der Geschäftsführung von MIDES an Mag. Dagmar Heiden-Gasteiner zieht sich Mag. Christian Brunner, der bisherige kaufmännische Geschäftsführer (CFO/COO) und seit April 2015 bei MIDES in der Geschäftsleitung, zurück.

Dr. Neukirchen weiter: „Im Namen des Beirats, des Geschäftsführungsteams und aller Mitarbeiter möchte ich mich bei Herrn Christian Brunner für sein großes Engagement in den vergangenen 5 Jahren bedanken.“

DIE MIDES Philosophie: Reparieren statt wegwerfen und neu kaufen.

MIDES feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und steht für beste Qualität und neueste Technologien in der Aufbereitung und Reparatur von Ultraschallsonden sowie im Handel von Ultraschallgeräten. Auch als Serviceanbieter für medizinische Ultraschallgeräte ist MIDES in der Lage, über 15.000 Ersatzteile innerhalb kürzester Zeit zu liefern („Next Day Service“ auf Lagerteile). Das zertifizierte MIDES-Prüfverfahren verbunden mit umfassendem Know-how garantiert höchsten Qualitätsstandard. Durch den stetigen Ausbau des Serviceangebots hat sich das Unternehmen zu einem der größten Anbieter im europäischen Markt entwickelt.

Die MIDES Qualitätspolitik richtet sich am Markenversprechen „Reparieren statt wegwerfen und neu kaufen“ aus. Mit diesem Nachhaltigkeitsprinzip hat sich das Grazer Dienstleistungsunternehmen für medizinische Ultraschallgeräte und Sondenreparatur in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Nische auch am Weltmarkt geschaffen. Bei MIDES werden mittlerweile rund 90 Prozent aller Sonden wieder in Stand gesetzt. Das hauseigene Forschungslabor entwickelt hierfür ständig neue Lösungen.

Weitere Informationen unter: www.mides.com

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Dirk Neukirchen, ALLISTRO GmbH (Eigentümervertreter), +49 172 67 65 994