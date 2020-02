Wenn Weichen, Schranken und Züge kommunizieren: Bahnprojekt geht auf die Teststrecke

Potsdam (ots) - Die Bahn ist das beliebteste Verkehrsmittel der Deutschen und das gut 33.000 km lange Schienennetz birgt ein enormes Potenzial für datenbasierte Anwendungen. Ein neues "Digitales Testfeld" der Deutschen Bahn ermöglicht es, neue Technologien unter realen Bedingungen zu testen. Dazu zählt auch die Vehicle-to-everything-Technology (V2X), mit der Wissenschaftler des Hasso-Plattner-Instituts im Rahmen des Rail2X-Projekts daran forschen, Mobilität effizienter und bedarfsgerechter zu gestalten. An dem auf drei Jahre ausgelegten Projekt, das durch das Förderprogramm für die Mobilität 4.0 (mFUND) des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) finanziert wird, arbeiten mit dem HPI insgesamt acht Konsortialpartner.

"Die Digitalisierung bei der Bahn erfordert vor allem Know-how in der Software-Entwicklung, neben Wissen aus den Bereichen Eisenbahnbetrieb und Zulassungswesen", sagt der Leiter des Projekts am HPI und Leiter des Fachgebiets Betriebssysteme und Middleware, Professor Andreas Polze. Die neue Teststrecke helfe dabei, Wissen zu bündeln und neue Forschungsergebnisse schneller in die Praxis umzusetzen.

Im Mittelpunkt von Rail2X stehen drei Anwendungsszenarien:

- Deutschlandweit gibt es noch ca. 1.000 sogenannte

Anrufschranken. An diesen muss vor und nach dem Überqueren des

Bahnübergangs über eine Sprechanlage mit dem Fahrdienstleiter

telefoniert und die Überquerung erbeten bzw. bestätigt werden.

Mit der V2X-Technologie ausgestattete Autos könnten diese

Kommunikation automatisch vornehmen.

- Auf derselben Technik basiert auch die Herangehensweise für

Bedarfshaltestellen der Bahn. Statt einem herannahenden Zug

durch z.B. Winken einen Haltewunsch zu signalisieren, könnte

durch die W-LAN-Technologie (IEEE 802.11p) und einen Taster die

Kommunikation zwischen Bahnsteig und Zug auch ohne

Sichtverbindung erfolgen. So können auch Bedarfshalte an schwer

einsehbaren Haltepunkten ermöglicht werden.

- Aktuell gibt es im deutschen Schienennetzwerk etwa 66.000

Weichen und Kreuzungen. Bei diesen soll die Wartung

bedarfsgerechter ausgeführt werden, um zu frühe oder zu späte

Wartung zu vermeiden. Sensoren an der Weiche könnten

Wartungsdaten an darüberfahrende Züge abgeben und so die Wartung

nach Bedarf früher eingeleitet oder verzögert werden.

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts werden im neuen Digitalen Testfeld der Deutschen Bahn im Erzgebirge und auf der InnoTrans 2020 in Berlin präsentiert.

Weitere Informationen und ein Video zum Projekt finden Sie unter: https://rail2x.berlin/

