Energie Steiermark als „Bester Arbeitgeber“ des Bundeslandes ausgezeichnet

„Market“ ermittelt attraktivste Unternehmen der Steiermark. Top-Bewertung für weiß-grünen Landesenergieversorger.

Graz (OTS) - Das Marktforschungsinstitut market hat die Attraktivität von Arbeitgebern in der Steiermark ermittelt. Ergebnis: Die Energie Steiermark ist mit ihrer Key Performance „Bester Arbeitgeber 2019“. Weitere Preisträger sind u.a. die Schokoladenmanufaktur Zotter und die „Kleine Zeitung“.

Market zählt seit 25 Jahren zu den führenden Marktforschungsinstituten in Österreich und führt regelmäßig repräsentative Befragungen zur Einschätzung von Arbeitgebern durch. An der aktuellen Auswertung haben über 2400 SteirerInnen teilgenommen.

Dabei wurden insbesondere auch die Aspekte Zukunftsfitness, Key Performance, Beziehungskriterien und Relevanz unter die Lupe genommen. Die Energie Steiermark schaffte es als einziger Energieversorger in allen Kategorien unter die Top 5. „Diese Auszeichnung zeigt, dass sich unser Fokus auf Nachhaltigkeit auch positiv auf das Ansehen als Arbeitgeber auswirkt“, so Vorstandssprecher Christian Purrer.

An der Studie haben Berufstätige, Personen in Ausbildung, in Karenz aber auch Arbeitsuchende teilgenommen. „Durch diese Bewertung erhalten wir eine Anerkennung für unsere Bemühungen in Sachen Mitarbeiter-Orientierung, vor allem unser breites Qualifizierungsangebot bekommt ein herausragendes Feedback,“ so Vorstandsdirektor Martin Graf.

Die Energie Steiermark erzielte im Jahr 2018 mit 1790 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 1,27 Milliarden Euro und betreut rund 600.000 KundInnen in der Steiermark, der Slowakei und Deutschland.

Rückfragen & Kontakt:

Energie Steiermark AG

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzernkommunikation

+43 (316) 9000 5926, Mobil: +43 (664) 180 1780

urs.harnik @ e-steiermark.com

Fax: +43 (316) 9000 20829

8010 Graz, Leonhardgürtel 10