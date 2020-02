Der beste Liebesbeweis: Die Valentinstags-Angebote der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Demnächst liegt wieder Liebe in der Luft: Für Alle, die genug haben von Rosen und Pralinen, bieten die Wien Holding-Unternehmen wieder zahlreiche Valentinstags-Angebote, die Herzen höherschlagen lassen. Die Museen der Wien Holding – Jüdisches Museum Wien, Kunst Haus Wien und Haus der Musik – bieten Valentinstags-Themen-Führungen für Frischverliebte, Verlobte, Verheiratete und Singles. Die Therme Wien lockt mit vergünstigten Entspannungspaketen, während sich die MS Dürnstein der DDSG in ein „Loveboat“ verwandelt. Wien-Ticket prämiert das beste Pärchen-Foto im Rahmen eines Valentins-Gewinnspiels und die Valentinstags-Gutscheine der VBW und des Twin City Liners sind immer die perfekte Geschenkidee.

Jüdisches Museum Wien: Valentinstags Führung „Unsere Stadt – zu zweit"

Im Jüdischen Museum Wien können BesucherInnen zu zweit das Museum aus der Nähe erleben – egal ob Verliebte, Verlobte, lang Liierte oder Verheiratete. Bei „Unsere Stadt – zu zweit“ erzählen Objekte aus der Dauerausstellung, dem Schaudepot und dem Archiv von Hochzeitsreisen, Eheringen, Verträgen, Trauhimmeln und einigen berühmten Beziehungen. Zur Einstimmung werden alle TeilnehmerInnen auf ein Glas koscheren Sekt eingeladen, den sie im Café Eskeles genießen können.

Freitag, 14. Februar 2020, 17:00 Uhr. Anmeldung unter 01 535 04 31-1537/-1538 oder per Mail an tours@jmw.at. Die Teilnahme an der Führung ist für BesucherInnen mit gültigem Ausstellungsticket (12 Euro) oder Jahreskarte (32 Euro) frei. Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Kunst Haus Wien: Führung „In Love with Street Photography“

Zum Valentinstag lädt das Kunst Haus Wien Paare und Singles, von frischverliebt über verlobt oder verheiratet bis hin zu suchend, zu einer exklusiven Führung durch die aktuelle Fotoausstellung Street. Life. Photography ein. Unter dem Titel „In Love with Street Photography“ steht die Liebe zur Stadt im Vordergrund. BesucherInnen erfahren anhand von großen Ikonen der Street Photography und zeitgenössischen Positionen, weshalb Metropolen solch eine anziehende Wirkung auf FotografInnen haben und womöglich springt dabei der Funke über. Am Ende des Rundgangs wird den BesucherInnen dank der freundlichen Unterstützung von Ströck der Tag mit einem Punsch Herz versüßt.

Freitag, 14. Februar 2020, 17:00 Uhr, Treffpunkt: 3. Stock, Preis: Aktionsticket und eine süße Köstlichkeit um 8 Euro plus 3 Euro Führungsbeitrag. Anmeldung erbeten unter info@kunsthauswien.com. Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

Haus der Musik: Ein Date mit Beethoven

Die Spezialführung „Beethoven und die Liebe” im Haus der Musik beschäftigt sich am Valentinstag mit berühmten Werken des Komponisten, welche durch sein „Verliebtsein“ und Großteils unglückliche Liebesverhältnisse inspiriert wurden. Wie sind etwa das Klavierstück „Für Elise“ oder die „Mondscheinsonate“ mit Beethovens Erfahrungen mit der Liebe verbunden? Was hat es mit dem nie abgeschickten Brief an die „Unsterbliche Geliebte“ auf sich, und inwiefern spiegelt sich seine Idealvorstellung einer romantischen Beziehung in seiner einzigen Oper „Fidelio“ wider? Auch wird thematisiert wie sich die fortschreitende Ertaubung des Tonkünstlers auf seine Beziehungen auswirkte.

Freitag, 14. Februar 2020, 18:00 Uhr. Anmeldung unter 01 513 48 50-26 oder per Mail an birgit.mittelmaier@hdm.at (beschränkte Teilnehmeranzahl). Die Teilnahme an der Führung ist für BesucherInnen mit gültigem Ausstellungsticket (14 Euro) zum Führungsbeitrag von 1 Euro möglich. Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at.

VBW: Musicals zum Valentinstag

Schenken Sie einen wunderbaren Musical-Abend! Die Musical-Gutscheine der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) sind das perfekte Geschenk für einen unvergesslichen und romantischen Abend zu zweit. Aktuell läuft der Musical-Hit „Cats“ im Ronacher, ab Herbst ist die bewegendste Liebesgeschichte aller Zeiten, „Miss Saigon“, im Raimund Theater zu erleben. Geschenkgutscheine unter https://musicalvienna.at/gutscheine (Print@Home), an allen Vorverkaufsstellen der VBW sowie telefonisch bei Wien-Ticket unter 01 58885-111 erhältlich.

Mehr Infos unter: www.musicalvienna.at

Wien-Ticket: Fotocontest „Zeit zu zweit“

Wien-Ticket, eines der größten Ticketing-Service-Unternehmen Österreichs, veranstaltet anlässlich des Valentinstags einen ganz besonderen Fotocontest über Social Media: Unter dem Motto „Zeit zu zweit – Die tollsten Momente mit euren Liebsten!“ sucht das Unternehmen die besten Pärchen-Bilder.

Einsendung der Fotos per Mail an gewinnspiel@wien-ticket.at, über die Wien-Ticket Facebook-Seite oder über Instagram mit Verwendung des Hashtags #diebesserenkarten. Unter allen Einsendungen werden zehn Stück Wien-Ticket Gutscheine im Wert von je 50 Euro verlost. Mehr Infos unter: www.wien-ticket.at

Therme Wien: Entspannung schenken

Anlässlich des Valentinstags gibt es in der Therme Wien Angebote für Paare und Singles: Beim Kauf eines Gutscheins für den exklusiven Relax! Tagesurlaub bis inklusive 14. Februar 2020 gilt das Valentinstag-Angebot zum rabattierten Preis von 65 Euro (statt 85 Euro). Der Gutschein ist unter https://shop.thermewien.at erhältlich und kann jederzeit eingelöst werden.

Ein weiteres Valentinstags-Special: Das „Zeitausgleich für zwei“-Entspannungspaket ist nur am 14. Februar 2020 zum Preis von 59 Euro erhältlich und beinhaltet pro Person einen Thermeneintritt für vier Stunden (mit Kästchen) und eine Speise nach Wahl im Thermenrestaurant oder im Saunabistro. Den Abschluss bildet ein süßer Gruß aus der hauseigenen Patisserie, gekrönt von einer Piccolo-Flasche Sekt.

Alternativ verwöhnt auch das Massagepaket „Wintertraum“ mit einer 50-minütigen Massage und einem Glas Sekt im Anschluss zum Preis von 76,50 Euro (statt 86 Euro) pro Person. Die Massage kann von 14. bis 16. Februar telefonisch unter 01 68009-9600 gebucht werden.

Therme Wien, Kurbadstraße14, 1100 Wien, www.therme-wien.at

DDSG Blue Danube: Loveboat ahoi!

Am Valentinstag können Verliebte am romantisch dekorierten Schiff MS Admiral Tegetthoff eine idyllische Abendschifffahrt entlang der Wiener Waterfront erleben. Geboten wird ein 4-gängiges Romantik-Candle-Light-Dinner und eine stimmungsvolle Atmosphäre durch Saxofon-Livemusik.

Abfahrt am Freitag, den 14.02.2020, um 19:00 Uhr von Wien / Reichsbrücke (Handelskai 265, 1020 Wien), voraussichtliche Rückkehr um 22:30 Uhr. Preis: 65 Euro pro Person. Mehr Infos unter www.ddsg-blue-danube.at

Central Danube: Twin City Liner Valentinstag Gutschein

Zum Valentinstag Vorfreude verschenken: Mit dem Twin City Liner Valentinstag Gutschein für schöne Stunden zu zweit in Bratislava. Der Gutschein ist im Online-Shop unter https://ticket.twincityliner.com/de in den Stückelungen 10, 20, 50, 80 und 100 Euro erhältlich und an allen Verkaufsstellen einlösbar!

Mehr Infos unter www.twincityliner.com

