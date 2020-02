ORF SPORT + mit dem UNIQA-ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel spusu SKN St. Pölten – Wacker Innsbruck

Auch der Eishockey-Österreich-Cup ist am 7. Februar live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 7. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom UNIQA-ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel spusu SKN St. Pölten – Wacker Innsbruck um 17.50 Uhr und vom Eishockey-Österreich-Cup-Match Österreich – Norwegen um 19.50 Uhr (in der Pause: 1000-m-Rennen der Damen beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary), die Höhepunkte vom UNIQA-ÖFB-Cupfinale 2019 Salzburg – Rapid Wien um 16.00 Uhr und das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 22.30 Uhr.

Den Auftakt im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups bestreiten am 7. Februar der SKN und Wacker Innsbruck in St. Pölten. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Beim Österreich Cup 2020 stellt sich die österreichische Nationalmannschaft in der Stadthalle Klagenfurt den international renommierten Gegnern Norwegen, Dänemark (Gewinner 2019) und Frankreich. Der Österreich Cup 2020 erhält mit Halbfinal- und Finalspielen ein neues Format. Österreich spielt am 7. Februar gegen Norwegen, am selben Tag duellieren sich Dänemark und Frankreich. Am 8. Februar treffen die beiden Sieger der Spiele vom Freitag im Finale aufeinander, die Verlierer spielen um Platz drei. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik. In der Pause zeigt ORF SPORT + das 1.000-m-Rennen der Damen beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ widmet sich dem Thema „Ist der Para-Skisport in der Krise?“. Zu Gast im Studio bei Moderator Andreas Onea ist die sechsfache Sportlerin des Jahres Claudia Lösch und der mehrfache Medaillengewinner Roman Rabl. Weiters bringt „Ohne Grenzen“ eine Rückschau auf die nationalen Special-Olympics-Winterspiele in Kärnten.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 6. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

