Kleine Gesten für große Gefühle: vielseitige THOMAS SABO Geschenkideen zum Valentinstag (FOTO)

Lauf/Pegnitz (ots) - Kleine Aufmerksamkeiten passend zum Stil des Herzensmenschen zu finden, gelingt dank THOMAS SABO nun besonders leicht. Die vielfältigen Schmuckkreationen des internationalen Schmuck- und Uhrenherstellers bieten für jeden Geschmack das richtige Valentinstags-Präsent und berühren mit ihren detailverliebten Designs die Herzen.

Mit einer grafisch-modernen Formensprache überzeugen die neuen "Together" Schmuckstücke. Zwei untrennbar miteinander verbundene Kreiselemente zieren die handgearbeiteten Halsketten und Armbänder aus Sterlingsilber und symbolisieren so ewige Verbundenheit - ein kostbarer Ausdruck der Zuneigung. Für alle Liebhaber eines zeitlosen Looks ist der Klassiker der Liebessymbole die richtige Wahl: das Herz. In verspielten Anhängern und Armketten, teils mit Zirkonia-Steinen veredelt, interpretiert THOMAS SABO das ausdrucksstarke Motiv immer wieder neu und ermöglicht mühelos individuelle Kombinationen. Ein zusätzliches Funkeln in den Augen der Liebsten zaubern persönliche Liebeserklärungen in Form von Gravuren. Ob Botschaften, Ziffern oder Symbole - so wird jedes Geschenk zum Unikat voller Emotion.

Die romantischen Kreationen sind in allen THOMAS SABO Shops, online unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit mit über 3.100 Verkaufspunkten vertreten, darunter rund 260 Shops sowie der Online-Shop unter www.thomassabo.com. THOMAS SABO zählt international rund 1.600 Angestellte, am Heimatstandort beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

