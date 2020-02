Neues Kunden-Center der Energie Steiermark in der ShoppingCity Seiersberg

Neukunden können sich vor Ort bis 29. Februar 2020 bis zu drei Gratis-Monate Ökostrom sichern!

Seiersberg/Graz (OTS) - Die Energie Steiermark hat jetzt ihr Kunden-Center in der ShoppingCity Seiersberg weiter ausgebaut und neu eröffnet.

„Der persönliche Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden ist ein großer Mehrwert der Energie Steiermark. Unser neuer Standort mitten in der ShoppingCity Seiersberg macht es noch einfacher, sich individuelle Beratung zu allen Energiefragen zu holen“, so Vorstandssprecher Christian Purrer. Das kompetente und überaus engagierte Service-Team steht ab sofort von Montag bis Freitag von 9 bis 18:30 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr im Einsatz.

Alle, die sich im neuen E-Kunden-Center bis 29. Februar als Neukunden anmelden, können sich bis zu drei Gratis-Monate grünen Strom sichern.

Mittlerweile gibt es bereits neun E-Kunden-Center in der gesamten Steiermark, die laufend aufgerüstet werden. „Die Entwicklung vom Energieversorger zu einem modernen Energiedienstleister soll vor Ort erlebbar gemacht werden. Durch unsere Kunden-Center bringen wir die zahlreichen Möglichkeiten innovativer Energielösungen noch näher zu unseren Partnern“, so Vorstandsdirektor Martin Graf.

Das Center soll dabei als wertvolles Bindeglied zwischen dem breiten Online-Angebot und dem persönlichen Service dienen. Vor allem die steigende Nachfrage an neuen Produkten, wie Smart Home, Photovoltaik und Elektromobilität, erfordert individuelle Beratung.

Auch Sylvia Baumhackl, Marketingleiterin der ShoppingCity Seiersberg freut sich über die Neueröffnung: „Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährige Partnerschaft mit der Energie Steiermark an einer anderen Location fortführen können. So profitieren unsere Kunden von der Vielfalt an Dienstleistungen in der ShoppingCity Seiersberg. Vor allem bei einem so kompetenten Unternehmen, wie es die Energie Steiermark ist.“

