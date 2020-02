Drei: 50 Euro Bonus jährlich für Sim-Only Neukunden.

Neue Optimal SIM und MyLife SIM Kunden sparen Monat für Monat.

Unlimitierte Minuten, SMS und 10 GB günstiger als 10 Euro/ Monat.

Für alle bis 27: MyLife SIM L mit 25 GB unter 10 Euro/ Monat.

Nach der Weihnachtszeit mit den limitierten Star Tarifen feiert bei Drei ab 6. Februar 2020 das Optimal Tarifportfolio mit umfangreichem Tarifvolumen ein Comeback. Die gute Nachricht für alle Kunden, die jetzt zu Drei wechseln: SIM-Only Tarife ohne Bindung sind jetzt günstiger denn je. Für kurze Zeit erhalten Kunden, die einen Optimal SIM oder MyLife SIM- Tarif anmelden, Jahr für Jahr 50 Euro Bonus. Der Bonus wird der Grundgebühr ab dem ersten Monat in Teilbeträgen abgezogen, solange Kunden ihren Tarif behalten.

Monatlich 10 GB ohne Bindung unter 10 Euro.

So kostet Optimal SIM M mit unlimitierten Minuten und SMS österreichweit und in anderen EU-Ländern, 60 Minuten von Österreich in die EU sowie 10 GB für Österreich und die EU nur 9,83 Euro statt 14 Euro monatlich.

Kunden, die mehr Daten benötigen, steht Optimal SIM L mit 20 GB um 17,83 statt 22 Euro und Optimal SIM XL mit 30 GB um 22,83 statt 27 Euro pro Monat zur Auswahl.

MyLife SIM mit 25 und 35 GB Monat für Monat günstiger.

Auch Kunden bis 27 sparen bei den MyLife SIM Jugendtarifen 50 Euro pro Jahr. MyLife SIM L mit unlimitierten Minuten/ SMS österreichweit und in anderen EU Ländern sowie 25 GB österreichweit (davon 8GB innerhalb der EU) kostet im Rahmen dieser Aktion nur 9,83 statt 14 Euro/ Monat. Und alle, die mehr Daten benötigen, erhalten jetzt MyLife SIM XL mit 35 GB österreichweit (davon 12 GB innerhalb der EU) um nur 16,83 Euro statt 21 Euro/ Monat.

MyLife Tarife können auch nach 27 weiter genutzt werden.

Gratis-Aktivierung.

Neben dem jährlichen 50 Euro Bonus ersparen sich Neukunden im Rahmen dieser Aktion zusätzlich die Aktivierungsgebühr in der Höhe von 69 Euro.

Mehr auf www.drei.at/bonus

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

