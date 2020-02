Holiday on Ice SHOWTIME: Nur noch bis Sonntag, 09. Februar in der Wiener Stadthalle

Die aufwendige Produktion SHOWTIME begeistert 53.000 BesucherInnen in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Holiday on Ice SHOWTIME bringt noch bis Sonntag, 09. Februar 2020 die bewegte Geschichte der beliebtesten und meistbesuchten Eisshow der Welt auf das spiegelglatte Eis in der Halle D der Wiener Stadthalle. SHOWTIME fasziniert die BesucherInnen mit modernster Bühnentechnik und zahlreichen Highlights wie Hologramm-Effekten, Bungee-Performances, Akrobatik, Stunts und einem Zug, der auf die Eisbühne fährt. „Hinter dieser absolut sehenswerten Show stecken technische Meisterleistung sowie sportliche Leistungen auf höchstem Niveau. Ein Besuch der Show garantiert beste Unterhaltung für alle Generationen“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Noch bis Sonntag heißt es: It’s SHOWTIME! Vom ersten Casting bis zum atemberaubenden Finale! An folgenden Terminen gibt es noch die Chance, die Show live zu erleben: Donnerstag um 19 Uhr, Freitag um 17 Uhr, Samstag um 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr sowie Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr.

Jetzt Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME sichern

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service@stadthalle.com und auf www.stadthalle.com. Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro

Download (Fotos, Trailer): https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Alle Events www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com