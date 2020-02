Bundesheer: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bedankt sich bei C-130 Besatzung

Tanner: "Investitionen in unser Bundesheer sind Investitionen in die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung."

Wien (OTS) - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bedankte sich heute am Fliegerhorst Vogler, Hörsching, persönlich bei jener Crew, die am vergangenen Wochenende die sieben Österreicherinnen und Österreicher aus Frankreich sicher nach Hause holten. Als erste Verteidigungsministerin zeigte sich Tanner besonders stolz auf den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres. Vor Ort informierte sich die Ministerin über den gelungenen Einsatz und wurde vom Staffelkommandanten in das Lufttransportsystem C-130 „Hercules“ eingewiesen.

„Es ist mir ein persönliches Bedürfnis ihnen allen heute ein ganz großes Dankeschön zu sagen. Dieser Einsatz hat medial für einen sehr großen Eindruck gesorgt. Was aber viel wichtiger ist, sie gemeinsam konnten unter Beweis stellen, dass solche herausfordernden Situationen für das Österreichische Bundesheer kein Problem sind. Sie konnten hier helfen und dass auf eine sehr professionelle Art und Weise. Als erste Verteidigungsministerin bin ich sehr stolz ganz besonders, weil ich weiß welche Expertinnen und Experten Situationen wie diese hier meistern. Damit konnten wir zeigen, wie wichtig Investitionen in unser Österreichisches Bundesheer sind. Denn unsere Soldatinnen und Soldaten sind es, die am Ende des Tages zur Sicherheit der österreichischen Bevölkerungen beitragen.“

Frankreich flog vergangenes Wochenende EU-Bürger aus China aus. Darunter befanden sich auch sieben Österreicher. Auf Ersuchen des Außenministeriums stellte das Verteidigungsministerium den Weitertransport der sieben österreichischen Staatsbürger von Istres, Frankreich, nach Österreich sicher. Der Transport wurde von einer 4-motorigen Transportmaschine C-130 "Hercules" der Luftstreitkräfte des Bundesheeres durchgeführt.

Die C-130 "Hercules" des Bundesheeres dient in erster Linie dem Transport von Personal und Versorgungsgütern, vor allem im Rahmen von Auslandseinsätzen des Bundesheeres. Im Notfall evakuieren die Hercules-Piloten auch österreichische Staatsbürger aus dem Ausland; wie zuletzt 2011 aus Libyen. Die C-130 der Lufttransportstaffel hat sich dabei als besonders robust und zuverlässig erwiesen. Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres verfügen über drei Stück dieses Transportflugzeuges.

