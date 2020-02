FPÖ – Amesbauer: BMI – Familienzusammenführung einmal anders

Wien (OTS) - Heute wurde bekannt, dass die Lebensgefährtin des Generalsekretärs im Innenministerium Helmut Tomac, Astrid Mair, im Kabinett des Innenminister Nehammer angestellt wurde. „Diese dreiste Familienzusammenführung ist für die ÖVP schon symptomatisch. Hier wird extra ein ‚Platzerl‘ für die Tiroler Polizistin Mair geschaffen, um dem Liebesglück keine Fernbeziehung zumuten zu müssen“, so der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer.

„Diese ÖVP, die immerhin fast eine Alleinregierung betreibt, lebt ihren Postenschacher in die dunkelschwarzen Netzwerke komplett ungeniert. So werden Ministerien mit Bauernbündlern, CVern und sonstigen schwarzen Funktionären vollgefüllt und an die Schalthebel der Republik gesetzt. Wer nicht konform geht oder gar die Zustände bekrittelt, wird desavouiert und entfernt“, erklärte Amesbauer.

