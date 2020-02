Qingdao lädt weltweite Investoren online ein

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Derzeit kämpft das chinesische Volk mit großer Leidenschaft und unter der starken Führung der chinesischen Regierung gegen die Epidemie durch das neuartige Coronavirus. Da sich die Stadt Qingdao aktiv für die Vorbeugung und Kontrolle der Epidemie engagiert, wurden sowohl die in- und ausländischen Investitionen als auch der der Austausch mit der Außenwelt nie unterbrochen und finden wie gewöhnlich statt.

Vor kurzem ist das weltweit größte Containerschiff mit fast 10.000 Containern, gefüllt mit zu exportierenden Waren, vom Hafen Qingdao losgefahren. Das ausgezeichnete Geschäftsumfeld sorgt dafür, dass die in- und ausländischen Unternehmen ihre Investitionen immer weiter verstärken. Am ersten Tag des chinesischen neuen Jahres wurde bestätigt, dass sich ein Projekt zur Verkapselung von hochwertigen Mikrochips in Qingdao niederlässt. Ein weltberühmtes Container-Unternehmen arbeitet derzeit aufgrund der von Qingdao angebotenen Materialen den Plan des Ausbaus seiner Fabrik aus. Die Luftfahrttechnik-Unternehmen aus den USA tauschen durch Emails Meinungen über das Investitionsklima aus. Die Japan Asia Investment Co. Ltd. (JAIC) überbrachte per Brief ihren Glückwunsch zum chinesischen Neujahrsfest und bestätigte zugleich den Arbeitsplan für das chinesisch-japanische Projekt der Lebensmittelzusammenarbeit. Ein singapurisches Unternehmen stimmte mit einem Warenhausbetreiber des Typs B in Qingdao darin überein, eine grenzüberschreitende Firma für den Online-Handel zu gründen. In geeigneter Zeit wird eine Wirtschaftsdelegation von Qingdao aus nach Russland fahren und dort mit den Wirtschaftsbehörden aus 14 Oblasten [Oblast entspricht in etwa einem Bundesland] Meinungen und Ideen austauschen.

In dieser speziellen Zeit wird das Amt für Investitionen der Stadt Qingdao für die sich in der Verhandlung befindenden Kooperationsprogramme durch Email, Video und Telefon eng mit den Partnern in Kontakt bleiben und die Zusammenarbeit beschleunigt vorantreiben. Solange die Investoren in Bezug auf die Vorhaben, Vorschläge und Pläne für die Investitionen in Qingdao Einladungen schicken, Richtungen verdeutlichen und Forderungen aufstellen, wird Qingdao diese in kurzer Zeit ergründen und darüber diskutieren sowie mit höchster Effizienz und größter Ehrlichkeit darauf reagieren und konkrete Maßnahmen ausarbeiten und durchführen. Auch auf die persönlichen Gespräche hat Qingdao sich bereits vollständig vorbereitet. Unter sicheren Bedingungen werden Zeit und Ort ausgewählt, um gemeinsam über die Kooperation zu diskutieren.

Die offene, moderne, dynamische und modische internationale Metropole Qingdao wird nach wie vor die Tür und alle Kanäle öffnen und gemeinsam mit in- und ausländischen Freunden die Entwicklung erforschen, aufbauen, teilen und fördern sowie eine für alle Seiten positive Zukunft schaffen. Auf jeden Fall bleibt Qingdao 24 Stunden in Kontakt und bietet in- und ausländischen Investoren ehrliche Dienstleistungen.

Hotline für die Investitionen des Handelsamtes Qingdao (auf Englisch): +86-19853220207

Email: invest @ qd.shandong.cn Webseite: http://www.qingdaochina.org Facebook: https://www.facebook.com/qingdaocity Twitter: https://twitter.com/loveqingdao

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1086538/Qingdao_Logo.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1086537/Qingdao_2020_Pic1.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1086547/Qingdao_2020_Pic2.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Zhu Yiling

Tel: +86-532-85911619