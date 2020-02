VP-Hungerländer: Kreuze im KH Nord in Patientenzimmern anbringen!

Appell an Bürgermeister Ludwig und KAV

Wien (OTS) - In der Debatte rund um den Entschluss, keine Kreuze in den Krankenzimmern im KH Nord aufzuhängen, unterstreicht Integrationssprecherin Caroline Hungerländer die Linie der neuen Volkspartei Wien: „Das Kreuz geht über die Bedeutung als religiöses Symbol weit hinaus und spielt gerade im Kontext eines Krankenhauses eine wichtige Rolle. Wir richten den Appell an Bürgermeister Ludwig und den Krankenanstaltenverbund, hier einzulenken und Kreuze in den Patientenzimmern des KH Nord anzubringen“, so Hungerländer, die auch eine Anfrage zu diesem Thema ankündigt.

Das Kreuz ist ein geistes- und kulturgeschichtliches Symbol Europas. Wir sehen es nicht ein, dass sich die Stadt ohne breitere Reflexion einfach dagegen entscheidet. In den Wiener Ordensspitälern, dem AKH und dem Krankenhaus St. Pölten sind Kreuze ein fixer Bestandteil in den Zimmern, die Erfahrungen sind positiv.

