FPÖ – Hofer zu Corona-Virus: Kontrollen am Flughafen dringend notwendig

Wien (OTS) - Die Österreicherinnen und Österreicher müssen besser vor dem Corona-Virus geschützt werden. Diese Forderung erhebt FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. Die größte Gefahr droht ihm zufolge am Flughafen Wien-Schwechat: „Zum Schutz unserer Bevölkerung müssen dort unverzüglich Kontrollen für all jene Menschen beginnen, die aus den Verbreitungsgebieten des Virus kommen und in Schwechat landen. Ich erwarte mir, dass der Gesundheitsminister hier unverzüglich die entsprechenden Maßnahmen setzt. Bei dieser Gelegenheit ist es auch ratsam, den österreichischen Pandemieplan an die aktuelle Herausforderung anzupassen.“



Bislang waren alle Verdachtsfälle in Österreich negativ – man dürfe sich aber nicht darauf verlassen, dass das auch so bleibt. Daher sei es höchst an der Zeit, Gesundheits-Screenings bei der Einreise in Wien-Schwechat einzuführen. „Flughäfen sind Einfallstore für ansteckende Krankheiten. Nur wenn hier ordentlich kontrolliert wird, kann eine Verbreitung dieser Krankheiten mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit verhindert werden“, bekräftigt Hofer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at