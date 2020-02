ORF-Vorarlberg-CD auf Bestenliste des deutschen Schallplattenpreises

CD „Jucker, Springer, Rongger, Schlicher“ des ORF Vorarlberg auf Liste der besten und interessantesten Neuveröffentlichungen

Wien (OTS) - Die Bestenlisten des „Preises der deutschen Schallplattenkritik“ e.V. enthalten vierteljährlich die anerkanntesten und interessantesten Neuerscheinungen der vergangenen drei Monate. Bewertungskriterien sind die künstlerische Qualität, der Repertoirewert, die Präsentation sowie die Klangqualität. Im Einzelfall können auch Aufmachung, Booklet-Gestaltung oder die Lesbarkeit der Angaben mit in die Bewertung einfließen. Berücksichtigt werden allerdings nur Produktionen, die im Musikfachhandel erhältlich sind, und somit keine mp3-Dateien, Vorab-Releases oder Demobänder.

Der „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ e.V. ist ein unabhängiger Zusammenschluss von derzeit 156 Musikkritikerinnen und Musikkritikern sowie Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Organisiert in Fachjurys, prüfen die Jurorinnen und Juroren Quartal für Quartal das Angebot neuer Tonträger in 32 Sparten, von der Symphonik über die Oper bis zum Hörbuch, vom Kabarett über Popmusik bis zum Jazz. Sie veröffentlichen vierteljährlich Bestenlisten, außerdem verleihen sie Jahres- und Ehrenpreise sowie einmal jährlich die „Nachtigall“.

Lange Tradition der deutschen Schallplattenkritik

Der Preis wurde 1963 vom Bielefelder Verleger Richard Kaselowsky jr. gegründet. Von 1979 an verzichtete die Jury konsequent auf jegliche weitere Unterstützung durch den Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft. 1981 wurden erstmals Vierteljahreslisten erarbeitet. Seit 1989 agiert der „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ als eingetragener Verein.

„Jucker, Springer, Rongger, Schlicher“ mit Geschichte

Bei dieser CD, die der ORF Vorarlberg gemeinsam mit dem „Vorarlberger VolksLiedWerk“, dem Vorarlberger Landeskonservatorium und dem Vorarlberger Landesarchiv produziert hat, liegt der Fokus auf Volksliedern und Nationaltänzen der sogenannten Sonnleithner-Sammlung aus dem Jahr 1819 und der Strolz-Sammlung der Jahre 1812–1819.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Als öffentlich-rechtlicher Sender wollen wir die Kultur in all ihren Facetten abbilden und dazu gehört auch die heimische Volksmusik. Dass es die CD, die anlässlich des 45-Jahr-Jubiläums des ‚Vorarlberger VolksLiedWerks‘ produziert wurde, auf die Bestenliste des deutschen Schallplattenpreises geschafft hat, freut mich sehr. Der Platz auf der Bestenliste verdeutlicht den großen Stellenwert der regionalen Volksmusik aus Vorarlberg in der deutschsprachigen Musikszene.“

Stefan Höfel, Volksmusik-Verantwortlicher ORF Vorarlberg: „Ich freue mich sehr, dass es diese Produktion auf die Longlist des deutschen Schallplattenpreises geschafft hat. Denn diese CD zeigt, was möglich ist, wenn motivierte Musikerinnen und Musiker sowie Vorarlberger Institutionen eng miteinander zusammenarbeiten. Durch das Teamwork von ‚Vorarlberger VolksLiedWerk‘, Vorarlberger Landeskonservatorium, Vorarlberger Landesarchiv und dem ORF Vorarlberg konnte vielfältiges Know-how aus der Region vernetzt werden. Gemeinsam haben wir somit Melodien, die vor über 200 Jahren aufgezeichnet wurden, im November 2019 aktuell, interessant, mitreißend und beschwingt erklingen lassen.“

