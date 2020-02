Grüne/Disoski: „Ausbau von Gewaltschutz und -prävention hat oberste Priorität“

Gewalt an Frauen ist ein Männerproblem

Wien (OTS) - Nach dem Mord an einer Frau im steirischen Trieben unterstreicht Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, nochmals die Notwendigkeit einer schnellen Umsetzung der im Regierungsprogramm enthaltenen Maßnahmen im Gewaltschutz und der Gewaltprävention. „Die finanzielle Absicherung sowie der Ausbau bestehender Opferschutzeinrichtungen, Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen hat für mich oberste Priorität“, so Disoski.



Medienberichten zufolge wurde die 25-jährige Frau von ihrem Mann in der gemeinsamen Wohnung getötet. „Was Johanna Dohnal bei der Eröffnung der UN-Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 festgehalten hat, gilt heute nach wie vor: ‚Die eigenen vier Wände sind und bleiben der gefährlichste Ort für Frauen.‘ Jede fünfte Frau wird in Österreich einmal in ihrem Leben Opfer von Männergewalt, zumeist im sozialen Nahbereich.“, führt Disoski aus.



Umso wichtiger ist aus Sicht der Grünen Frauensprecherin die präventive Täterarbeit, dazu gehören auch Bewusstseinskampagnen, die gezielt Männer adressieren. „In der Vorwoche hat der ‚Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser‘ (AÖF) gemeinsam mit anderen Beratungsstellen die in mehreren Sprachen umgesetzte Bewusstseinskampagne ‚Sei nicht so wie ich, hol’ dir Hilfe‘ präsentiert. Der Videospot konfrontiert Männer mit den Folgen ihres Handelns und zeigt ihnen Wege aus ihrem gewalttätigen Verhalten auf“. Das sei wichtig, denn: „Männer verletzen und töten Frauen. Gewalt an Frauen ist ein Männerproblem, Gewaltschutz kann folglich nur dann nachhaltig sein, wenn wir die Täter einbinden“, so Disoski weiter.



Disoski verweist auf Gewaltschutzeinrichtungen und die Frauenhelpline, die unter der Nummer 0800 222 555 in ganz Österreich das ganze Jahr über kostenfrei, anonym und mehrsprachig zur Verfügung stehen. „Hier erhalten Frauen, Kinder und Jugendliche, die von Gewalt betroffen sind, kostenlos und unbürokratisch telefonische Erst- und Krisenberatung. Diese Nummer kann der erste Schritt auf dem Weg in ein gewaltfreies Leben sein“.

Rückfragen & Kontakt:

Der Grüne Klub im Parlament

Tel: 01 40110-6697

presse @ gruene.at