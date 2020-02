ÖAMTC: Startschuss für die zweite Semesterferien-Staffel

Urlauberschichtwechsel sorgt für Staus in Westösterreich

Wien (OTS) - Schichtwechsel bei den Semesterferien: In Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland startet mit Freitag die schulfreie Woche, in Wien und Niederösterreich endet sie. Dazu kommt auch die zweite Urlauberstaffel aus Teilen Tschechiens und Deutschlands. Für alle Details zu den verkehrsrelevanten Ferienterminen, Großveranstaltungen und Baustellen haben die ÖAMTC-Verkehrsexperten den Staukalender unter www.oeamtc.at/staukalender zusammengestellt.

Staus auf den Transitrouten in Westösterreich

„Besonders im Nahbereich der Skiregionen muss man mit Verzögerungen rechnen“, prognostiziert Harald Lasser von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Hauptbetroffen sind erfahrungsgemäß ebenso die Nord-Süd-Verbindungen in Westösterreich:

West Autobahn (A1) im Großraum Salzburg

Tauern Autobahn (A10) Knoten Salzburg bis Knoten Pongau

Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bischofshofen und Saalfelden

Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Wörgl

Fernpass Straße (B179) zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing

Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel

Eiberg Straße (B173) von Kufstein bis Söll

Achensee Straße (B181) zwischen Strass im Zillertal und Achenpass

Arlberg Schnellstraße (S16) vor den Tunnelbereichen

Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt ins Montafon

Club erinnert an die temporären Fahrverbote in Tirol

Im niederrangigen Tiroler Straßennetz gelten in den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein und Reutte temporäre Fahrverbote für den Durchreiseverkehr. Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr ist ausgenommen. Noch bis zum 13. April 2020 gelten die Fahrverbote an Samstagen von 7 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 17 Uhr. Sogenannte „B“-Straßen, wie etwa die Brenner Straße (B182), die Fernpass Straße (B179) oder der Zirler Berg (B177), sind von den Fahrverboten nicht betroffen!

Service:

Verkehrs-Channel: www.oeamtc.at/verkehr

Aktuelle Verkehrsinfos: www.oeamtc.at/verkehrsservice

ÖAMTC-Apps: www.oeamtc.at/apps

Dittrich/Schuster

