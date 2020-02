Talentor Austria startet mit zwei neuen Senior Consultants ins Jahr 2020

Martina Tik und Maren Fellner verstärken Executive Search

Wien (OTS) - Das Executive Search Unternehmen Talentor Austria setzt auch im neuen Jahr seinen Wachstumskurs fort und erweitert sein Team um zwei erfahrene Senior Consultants. In ihrer neuen Rolle widmen sich Martina Tik und Maren Fellner national sowie international der Suche und Auswahl von Führungskräften.

Talentor bringt österreichweit sowie auf internationaler Ebene führende Unternehmen mit leitenden Persönlichkeiten zusammen. Das Geschäftsführer-Duo von Talentor Austria, Barbara Ulman und Thomas Zembacher, verstärkt nun sein Beratungsteam in den Bereichen IT & Telecom, Technology sowie Industry.

Brancheninsiderin mit Fokus auf IT/Telco & Industrie

Martina Tik verweist auf knapp 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Potenzialanalyse inklusive Assessment Center sowie Outplacement. Sie war bereits in Führungsrollen mit Fokus auf Organisationsentwicklung, Prozesse und IT sowie als Senior Beraterin in der Suche und Auswahl von Fach- & Führungskräften tätig. „ Mit diesem Background und der fachlichen Expertise in den Branchen IT und Telekommunikation sowie Industrie und FMCG ist Martina für uns ein Perfect Match “, freut sich Talentor Austria CEO Barbara Ulman über den Personalzuwachs. Kreative Lösungen und der Blick über den Tellerrand gehören für sie in der Zusammenarbeit mit Kunden und Kandidaten ebenso dazu wie Flexibilität und Handschlagqualität. Martina Tik studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie spricht fließend Deutsch und Englisch und bringt weiterführende Ausbildungen, zum Beispiel im Bereich des systemischen Coachings mit.

HR-Expertin mit Führungserfahrung im Personalmanagement

Maren Fellner bringt langjährige Erfahrung im Bereich HR-Management und Personalberatung mit. Die vergangenen 12 Jahre war sie bei einem international führenden Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen im Personalmanagement tätig, zuletzt leitete sie dort die Personalabteilung des Headquarters. Barbara Ulman über die neue Mitarbeiterin in ihrem Team: „ Maren Fellner verfügt über weitreichendes Know-how im Recruiting und der Personalentwicklung. Mit ihrer Expertise, ihrem hohen Qualitätsanspruch und ihrer humorvollen Art ist sie auf allen Ebenen eine Bereicherung für das Unternehmen. “ Neben einem abgeschlossenen Studium der Psychologie verfügt Maren Fellner über Ausbildungen in den Bereichen Management, Organisationsberatung und Coaching. Ihre Leidenschaft für die Kommunikation macht sie zur kompetenten Ansprechpartnerin sowohl für Kunden als auch Kandidaten.

Über Talentor Austria GmbH

Talentor Austria ist ein Executive Search Unternehmen und Teil des Talentor International Netzwerkes mit Partnern in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Funktional hat Talentor Austria eine Spezialisierung auf mittlere und obere Managementsegmente sowie Branchen-Spezialisierungen in den Segmenten Industrie, Life-Science, IT/Telco und Consumer Goods.

Über Talentor International GmbH

Talentor International ist ein globales Netzwerk mit Fokus auf Executive und Professional Search. Das Headquarter befindet sich in Wien. Talentor ist in insgesamt 30 Ländern in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie Afrika vertreten, wobei die Länderpräsenz stetig ausgebaut wird. Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk verbindet Talentor die besten Führungskräfte mit den besten Organisationen der Welt. Dabei nutzen die Consultants für die Suche nach Kandidaten im mittleren und oberen Management das lokale Know-how der internationalen Talentor Partner. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Industrie, Life-Science, IT, Digital und FMCG. Seit 2013 ist Talentor International eine Tochter des österreichischen Marktführers im Recruiting – epunkt.



